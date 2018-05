Cimeira das duas Coreias: “O grande mérito é da China”

Carlos Frota, antigo embaixador de Portugal na Coreia do Sul, refere a China como o país com maior capacidade de pressão sobre a Coreia do Norte, tendo o Governo chinês grande mérito na concretização da cimeira histórica da sexta-feira passada entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

Cláudia Aranda

Para Carlos Frota, antigo embaixador de Portugal na Coreia do Sul, “o grande mérito é da China” na concretização da cimeira histórica entre as duas Coreias, na passada sexta-feira, que culminou com um acordo que estipula uma nova era visando pôr fim ao estado de guerra entre os dois países desde o armistício assinado em 1953. “O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização”, refere a declaração conjunta, assinada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no final da cimeira.

“Os factores [que contribuíram para a aproximação] foram vários e o primeiro mais determinante para mim, e isso traduz-se no grande mérito que a China teve aqui, foi o encontro de Kim Jong-un com o presidente Xi Jinping. Ele foi numa viagem surpresa a Pequim e esteve várias horas a falar com o Presidente chinês”, afirmou o embaixador em conversa com o PONTO FINAL. “A China é o país que tem maior capacidade de pressão sobre a Coreia do Norte, a China associou-se às sanções decretadas pelo Conselho de Segurança (das Nações Unidas) mas, o único dirigente estrangeiro com quem o líder norte-coreano fala antes da cimeira inter-coreana é o presidente chinês, portanto, a China é, de facto, o país e o Governo que tem mérito na concretização da cimeira”, afirmou. No entender do também professor, há também factores coadjuvantes, como o aumento de tensão entre as duas Coreias e, sobretudo, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América. “Foi uma perigosa ‘red-line’ que não podia ser transporta e também porque Trump teve aquela atitude agressiva, e Kim Jong-un deve ter pensado que havia ali alguma imprevisibilidade da parte do principal alvo do programa nuclear, que eram os Estados Unidos, imprevisibilidade do novo líder norte-americano, que era preciso saber gerir”.

O diplomata Moon Jae-in

Pesou, também, o trabalho da Coreia do Sul, com “o presidente Moon Jae-in a ter aquela diplomacia dos Jogos Olímpicos [de Inverno] e a Coreia do Norte a responder muito bem com o envio de uma delegação de alto nível”, acrescentou Carlos Frota. Moon Jae-in é do Partido Democrático Unido, da esquerda liberal, também o de Kim Dae-jung, o presidente que fez a cimeira de 2000 com Kim Jong-il, e também o partido do presidente Roh Moo-hyun, que fez a cimeira de 2007, também com Kim Jong-il. “Este partido a que pertence Moon Jae-in é o partido da abertura ao norte, uma abertura quase que sem condições porque a filosofia do partido é deixemos que progrida a cooperação em todos os níveis e o resto será resolvido”. Neste contexto, “o presidente Moon Jae-in esteve melhor preparado para aceitar esta realidade da cimeira do ponto de vista ideológico, do seu partido de esquerda liberal e ao mesmo tempo percebeu que poderia utilizar os seus préstimos numa intervenção amortecedora das inevitáveis tensões”, antes do encontro do líder norte-coreano com o presidente norte-americano Donald Trump, que está previsto acontecer nas próximas semanas, explicou Carlos Frota.

Moon Jae-in “foi para além do mero intermediário dos Estados Unidos. Ele assumiu a lógica da cimeira inter-coreana como um elemento decisivo na relação entre as duas metades da península, e viu-se nos diferentes sinais durante a cimeira, que ele estava a falar com a outra parte, a outra metade do povo coreano, foi uma dimensão muito importante, muito carregada de simbolismo, que ambos encarnaram muito bem, quer ele quer Kim Jong-un”.

A China quer estabilidade

No entender de Carlos Frota, da parte da Coreia do Norte o interesse em realizar esta cimeira resulta “da pressão económica das sanções e vem, com certeza, também da pressão da China, porque não interessa à China ter ali uma situação sem saída e altamente explosiva. A China está num processo de desenvolvimento económico interno e de afirmação politica interna como se viu agora nesta alteração constitucional que levou o presidente Xi Jinping a ter um mandato sem praticamente limites de duração. A China com tudo isto quer estabilidade e a Coreia do Norte pode ser um altíssimo factor de instabilidade e a China quer evitar isto como se compreende. (…) A China quer abertura, quer confiança dos investidores, estabilidade política, por todas as razões a Coreia do Norte pode ser um elemento perturbador deste conjunto”, disse.

Na sexta-feira passada fez-se história quando o líder norte-coreano Kim Jong-un cruzou, pela primeira vez, a fronteira com a Coreia do Sul onde foi recebido pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para a cimeira das duas Coreias, a primeira entre líderes coreanos em 11 anos. Na “Declaração de Panmunjom sobre Paz, Prosperidade e Reunificação da Península Coreana” os dois líderes acordaram que as duas Coreias vão procurar este ano acabar com a guerra de modo permanente 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício, assinado em 1953. As Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde que a Guerra da Coreia de 1950-1953 terminou com um cessar-fogo. Os líderes anteriores mantiveram conversas formais apenas duas vezes, em 2000 e 2007, mas sem resultados práticos.

Quão sérias são as intenções

Na opinião do antigo representante da diplomacia portuguesa em Seul, “nesta ‘démarche’ de reconciliação entre as duas metades do mesmo povo e até mesmo na declaração de Panmunjom, que é muito genérica, ficou subalternizada uma parte essencial, de que depende tudo, que é a desnuclearizarão”.

Alguma imprensa sul-coreana e japonesa mostrou cepticismo “quanto estas promessas vagas de desnuclearização”. A agência de notícias japonesa Kyodo cita especialistas que indicam que a declaração agora assinada “dificilmente aborda as dúvidas sobre o quão séria é a Coreia do Norte em desistir de armas nucleares ou se vai manter o seu histórico de promessas não cumpridas”. “Palavras como ‘desnuclearização completa’ e ‘uma península coreana livre de armas-nucleares’ são claras, mas falta-lhe concretização e não há um ‘road-map’”, disse Hideki Okuzono, especialista japonês em política coreana à Kyodo.

O ‘road-map’ “é o trabalho de casa a fazer pelos norte-americanos”. “Ao irem para a cimeira têm que propor ao líder norte-coreano o processo de faseamento”, do desmantelamento do arsenal nuclear norte-coreano, a par com o aliviar gradual das sanções impostas à Coreia do Norte. “Esta é a fase mais difícil e falhou nas outras vezes, tem que haver um equilíbrio (…) um ajustamento de posições para que nenhum lado se sinta defraudado no processo”.

A imprevisibilidade de Trump

Para a aproximação das Coreias os Estados Unidos da América intervieram no “endurecimento das sanções impostas à Coreia do Norte”, e no “elemento de imprevisibilidade introduzido pelo presidente norte-americano”, referiu Carlos Frota.

“A atitude imprevisível de Trump colheu de surpresa a liderança norte-coreana porque Obama e os seus antecessores eram homens guardados, muito disciplinados em relação ao discurso diplomático, e Trump sai completamente dessas regras ele em tudo é um indisciplinado, é um incontido e aquilo deve ter feito pensar. Se há um medir de forças ninguém é completamente suicida e houve também da parte da liderança norte-coreana uma pausa, associada a todos os elementos que já referi”.

À China interessa defender-se desta imprevisibilidade de Donald Trump, “não permitindo que o problema norte-coreano escape completamente ao seu controlo, à sua gestão. A China sabe que a Coreia do Norte tem um ouvido atento ao que a China diz porque é o maior parceiro da Coreia do Norte. Embora as sanções estejam a ser efectivas, a Coreia do Norte depende muito da China como se sabe”, referiu Carlos Frota. Mas, destacou, há também da parte da liderança norte-coreana “um elemento de alguma imprevisibilidade e, portanto, a China tem um papel moderador imprimindo racionalidade diplomática ao comportamento da liderança norte-coreana, porque sabe que, assim, é que pode evitar um conflito maior, um impasse perigoso de um processo. A China também percebe que a partir de certa altura a Coreia do Norte é muito mais um encargo do que propriamente uma vantagem e a China gere isso em função do seu próprio interesse e da estabilidade regional de que depende o desenvolvimento chinês e a segurança chinesa”, sublinhou.

Kim vai querer garantir sobrevivência do regime

Sobre o encontro previsto entre Trump e Kim para daqui a umas “três ou quatro semanas”, para já, “é completamente imprevisível”. Mas, Carlos Frota afirma que “vai ser uma negociação muito difícil com a Coreia do Norte, porque esta tem um elemento fundamental a garantir, que é a sobrevivência do regime e, portanto, tudo fará para que a desnuclearização não torne o regime vulnerável. Como é que se faz esse faseamento, enfim, não se sabe, não se pode prever, isto é uma situação nova, tudo o resto para trás são insucessos. E, depois, há naturalmente o elemento de imprevisibilidade de Trump. Este aspecto tem de ser incorporado no cálculo daquela parte que vai negociar com ele”. Até à cimeira “vão ser gestos muito simbólicos e tudo converge para o que resultar da cimeira com Trump”.

A reunificação das duas Coreias é algo que não se coloca para já. No entender do diplomata “a reunificação das Coreias só estará no horizonte quando houver segurança do Norte e do Sul de que ela se fará sem prejuízo óbvio da outra parte. Se se estabelecer o paralelo com a reunificação alemã, o regime da Alemanha de leste soçobrou por causa do desmantelar do bloco de leste, aqui não. Aqui a China não quer que o regime entre em colapso porque tem efeitos negativos, na estabilidade interna chinesa e, portanto, desse ponto de vista não vai haver colapso do regime, e sendo assim a acomodação das duas partes para se poder chegar à convergência mínima da unificação vai levar muito tempo. Só vejo num horizonte relativamente distante uma vez que retiro completamente a hipótese do colapso do regime,”, afirmou o também professor da Universidade de São José (USJ). Fazendo a ressalva de que esta se trata apenas de uma opinião, o diplomata acrescentou que “a China vai ser um elemento fundamental”, para “assegurar, numa fase posterior à cimeira com Trump, a abertura económica da Coreia do Norte e a valorização progressiva da economia da Coreia do Norte até que lhe seja possível uma convergência com o Sul”.

Quanto à credibilidade do programa nuclear da Coreia do Norte, Carlos Frota disse ter havido um progresso rápido reconhecido pela comunidade científica internacional. A Coreia do Norte “não precisa de ter mísseis de longo alcance intercontinentais para serem uma força dissuasiva de qualquer ataque americano ou outro”. “O grande problema na Coreia do Sul foi sempre Seul estar a uns 55 km da Zona Desmilitarizada Coreana e Panmunjom (…). Se houvesse maior distância do grande centro populacional que é Seul e que tem ali na Grande Seul praticamente metade da população da república sul-coreana, a equação militar seria outra. Assim, eles têm Seul refém de um ataque”.

Trump pode capitalizar internamente

Para Francisco Leandro, professor da Universidade de São José especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, há um interesse personalizado por parte do presidente dos Estados Undos da América, Donald Trump em tirar partido desta questão para ganhar dividendos ao nível interno. “O objectivo é certamente promover a sua própria imagem”, disse em conversa com o PONTO FINAL.

“Os Estados Unidos ganham uma leitura ‘self-centered’ do Presidente Trump, que do meu ponto de vista está a fazer uma má gestão deste conflito. De repente temos uma posição americana que parece centrar tudo no próprio presidente. Isto é uma espécie de balão de oxigénio, que serve para capitalizar em termos de política doméstica e, eventualmente, em relação aos seus aliados, mas claramente não é uma política de fundo que tenha por objectivo resolver a questão.”

Francisco Leandro lembra que a China tem dito sempre: “É preciso controlar a escalada, a China tem entendido que a desnuclearização é uma prioridade, mas tem que ser feita no interesse da Coreia e o interesse da Coreia e da China é de que haja nesta região do mundo um equilíbrio dos actores e não uma hegemonia, aquilo que representa a presença americana nesta região do mundo. Isto é que vai determinar o que vai acontecer a seguir.”

A Coreia do Norte chegou a um patamar de desenvolvimento das suas armas nucleares que lhe permite mudar de estratégia”, que conduziu ao encontro entre as duas Coreias, e “que tem como objectivo fundamental potenciar o poder negocial da Coreia do Norte para que agora tenha um papel decisivo naquilo que vai acontecer a seguir”, afirmou o professor.

Francisco Leandro não acredita que haja “resultados rápidos” no sentido da concretização dos compromissos assumidos sexta-feira pelas duas Coreias. “Tem que haver um jogo de garantias e compromissos, muito pequenos ao início, aliás é como funcionam os tratados de não-proliferação (nuclear), começa-se com o processo de verificação e pequenos passos e, à medida que a confiança se for criando, vai se avançando”.

Em todo o caso, para Francisco Leandro, independentemente do que venha a resultar do encontro previsto entre Donald Trump e Kim Jong-un, a Coreia do Norte já ganhou, “porque conseguiu sentar a potência hegemónica mundial à mesa das negociações, os resultados das negociações são irrelevantes”, disse.

A disputa pelo Nobel da Paz: Trump, Kim, Xi, Moon ?

Perante a possibilidade de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a especulação sobre o presidente Donald Trump se tornar recipiente do Prémio Nobel da Paz intensificou-se na imprensa dos Estados Unidos da América. Para o antigo embaixador português em Seul, Carlos Frota, o Nobel da paz “só fará sentido se houver uma negociação final com sucesso”.

O Comité Nobel norueguês, encarregado de escolher anualmente o prémio da Paz, começou em Fevereiro uma investigação sobre uma possível falsa nomeação a este galardão em nome de Trump, o que levou alguns simpatizantes do Presidente norte-americano, incluindo o congressista Luke Messer, a pedir formalmente o Nobel para Trump devido à Coreia do Norte.

A Newsweek refere que não é só Trump, mas ele e Kim Jung-Un poderiam vir a reivindicar o Nobel, segundo assessores de Trump, citados pela New York Magazine. A publicação japonesa Nikkei Asian Review inclui no prémio Trump, Xi Jinping, Moon e Kim, enquanto o jornal sul-coreano Korea Times defende que presidente sul-coreano, Moon Jae-in, “deve estar entre os poucos candidatos fortes a ganhar o Nobel da Paz”.