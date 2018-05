Chui Sai On concorda com candidatura para acolher conferência anual sobre branqueamento de capitais

A Associação de Especialistas contra a Lavagem de Capitais de Macau quer candidatar-se à organização da conferência anual contra a lavagem de dinheiro e do crime financeiro da região da Ásia-Pacífico, iniciativa que agrada ao Chefe do Executivo. Chui Sai On considera que “será um contributo de relevo para as competências profissionais da indústria e melhorar a imagem do território a nível internacional nesta área”, indica um comunicado do Executivo.

Numa reunião com o Chefe do Executivo, o presidente da associação criada em Abril do ano passado, Lao Chak Kuong, revelou também pretender que Macau se candidate a um local de exame de certificação reconhecido a nível internacional para os especialistas da área, bem como apostar na organização de campanhas de sensibilização nos estabelecimentos de ensino superior e escolas secundárias e consciencializar os jovens para a importância do combate à lavagem de dinheiro.

O responsável máximo do Governo destacou a importância da intensificação do combate ao branqueamento de capitais e crimes financeiros, tendo em conta a diversificação da economia e o “peso da indústria de jogo e turismo integrado que permanecerá relativamente grande nos próximos anos”.

Já a principal assessora técnica da Associação, Ho Mei Va, acrescentou que “o reforço da educação e promoção do trabalho de combate à lavagem de dinheiro tem um sentido de missão, que ajudará a indústria a fortalecer o entendimento sobre cooperação fiscal, fuga e evasão fiscal”, aponta a nota de imprensa.

Em Julho do ano passado, Macau foi considerada a única jurisdição do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG) que não necessita de acompanhamento reforçado no que diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O sector do jogo, por outro lado, é avaliado de forma continuada. O Relatório de Avaliação Mútua de Macau (MER) foi aprovado numa reunião plenária anual que decorreu em Colombo, no Sri Lanka.