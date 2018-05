‘Águias’ recomeçam segunda volta com nova goleada

O Benfica de Macau goleou ontem o Ka I, por 8-2, na jornada que marcou o recomeço da segunda volta do campeonato. Leonel Fernandes foi a grande figura do encontro, ao apontar uma mão cheia de golos, sendo que até o guarda-redes encarnado fez o gosto ao pé, na marcação de uma grande penalidade.

Pedro André Santos

O Benfica soma e segue na Liga de Elite. Depois de uma primeira volta onde somou por vitórias os jogos disputados, a formação liderada por Bernardo Tavares recomeçou a segunda volta na senda da vitória, goleando o Ka I por expressivos 8-2.

O avançado português Leonel Fernandes foi a figura da partida ao apontar cinco golos, cabendo a Nicholas Torrão, por duas vezes, e ao guarda-redes Batista, na transformação de uma grande penalidade, fecharem o marcador para os encarnados. Pelo Ka I marcou o inevitável William Gomes, por duas vezes.

Para esta partida, e tendo em vista já o confronto em Taiwan a meio da semana para a Taça AFC, o treinador Bernardo Tavares deixou algumas das principais figuras no banco, como Edgar Teixeira e Cuco, que não estavam nas melhores condições físicas. “Tínhamos vários jogadores no banco só a fazer número porque não podiam jogar, e depois, os árbitros, para dar um amarelo quase que é preciso partir uma perna a um jogador. A nossa equipa para discutir a AFC é muito reduzida, e nestes jogos aqui, se o árbitro não cumprir as regras, sujeitamo-nos a ter sempre dois ou três jogadores lesionados, que é o que infelizmente tem acontecido”, começou por lamentar o técnico encarnado em declarações ao PONTO FINAL. “Sei que estamos à frente, só com vitórias, toda a gente quer ser o primeiro a tirar pontos ao Benfica, mas temos que dividir a agressividade”, prosseguiu.

Relativamente à partida frente ao Ka I, o treinador das ‘águias’ referiu que, apesar da goleada, a sua equipa podia “ter marcado mais três ou quatro golos na primeira parte”, e, que nos segundos 45 minutos, “tivemos muitas oportunidades”. Porém, e apesar de lamentar a forma como a sua equipa concedeu os dois golos de rajada do adversário já na parte final, Bernardo Tavares reconheceu que o Ka I teve também algumas oportunidades.

Olhando para o futuro, o treinador do Benfica de Macau sublinhou que o importante é “tentar recuperar esta malta”, já que na quarta-feira as ‘águias’ defrontam o Hang Yuen FC, em Taiwan.

Destaque ainda nesta jornada para a goleada imposta pelo Chao Pak Kei ao Lai Chi (14-0), enquanto o Sporting de Macau vingou-se do Ching Fung, com quem tinha perdido na primeira volta. Desta vez, os ‘leões’ venceram por 1-0 com um golo de César Gibelino. Nas restantes partidas, a Polícia venceu a Alfândega, por 1-0, enquanto o Monte Carlo derrotou o Hang Sai, por 3-2, com quem tinha perdido de forma surpreendente no arranque da Liga de Elite.

Consulado e Casa de Portugal vencem na segunda divisão

As equipas do Consulado e da Casa de Portugal saíram vitoriosas naquela que foi a última jornada da primeira volta do campeonato da segunda divisão. A formação capitaneada por Vítor Sereno derrotou ontem o Hong Lok, por 4-1, enquanto que o conjunto orientado por Pelé venceu a formação dos Artilheiros, por 2-1.