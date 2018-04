Vales de saúde electrónicos disponíveis a partir de terça-feira

A partir de terça-feira os residentes permanentes da RAEM podem começar a utilizar os vales de saúde, que passam a ter a validade de dois anos. Com as regras da nova edição do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, apenas os profissionais de saúde podem aderir ao plano e, até ao momento, 629 já o fizeram.

Catarina Vila Nova

O prazo para a utilização dos vales de saúde, inseridos na nova edição do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, começa na próxima terça-feira e estende-se durante dois anos. Aos beneficiários deste plano serão atribuídas 600 patacas sob a forma de vales de saúde electrónicos que poderão ser utilizados até 30 de Abril de 2020. Segundo avançaram ontem os Serviços de Saúde, em conferência de imprensa, até ao momento, 629 profissionais de saúde tinham já aderido ao programa, um aumento de 50% face à ultima edição. Com a conversão dos vales de saúde em electrónicos, o organismo espera acabar com as irregularidades encontradas no que diz respeito à sua utilização.

O desenvolvimento do ‘software’ e a criação das infra-estruturas electrónicas de suporte ao programa levaram a que o orçamento para este ano seja de mais de 25 milhões de patacas, mais oito milhões face ao ano passado. Porém, após a fase de implementação dos vales de saúde electrónicos, os Serviços de Saúde prevêem que o orçamento para o próximo ano seja de 14 milhões de patacas. Até ao dia 30 de Abril de 2019, o Governo estima que o número de residentes permanentes de RAEM seja de 683 mil pessoas. Nos últimos oito anos, mais de 80% dos beneficiários imprimiram os vales e, destes, cerca de 90% utilizaram-nos.

São considerados beneficiários deste programa os residentes da RAEM que, até 30 de Abril de 2019, sejam portadores de bilhete de identidade de residente permanente. Os vales de saúde são transmissíveis a favor do cônjuge e de ascendentes e descendentes de primeiro grau. Os mesmos apenas podem ser utilizados junto dos profissionais de saúde que adiram ao Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, não sendo aplicáveis aos que forem subsidiados pelo Governo da RAEM.

DETECTADAS IRREGULARIDADES EM 39 CLÍNICAS

Desde a implementação do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, em 2009, os Serviços de Saúde detectaram irregularidades em 39 unidades de saúde. O número foi ontem avançado por Leong Pui San, responsável da Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde (UTLAP) dos Serviços de Saúde, que exemplificou alguns dos casos encontrados. “Colaboramos com uma entidade e, depois, verificamos uma diferença entre o número de clientes e o número de vales. Às vezes também verificamos que a clínica vem fazer liquidação, só que a data não está de acordo com o período de tempo, até verificamos alguns casos que são da semana seguinte”.

Segundo explicou Leong Pui San, com a passagem do papel para o digital pretende-se colmatar estas irregularidades encontradas. “Com os nossos equipamentos instalados nessas clínicas podemos fazer a leitura do vosso BIR e, assim, monitorizar a situação. Podemos verificar ‘in loco’ e em tempo real os dados dos clientes”, explicou. A nova regra, que permite apenas aos profissionais de saúde aderir ao programa, e não às clínicas, como em edições anteriores do programa, serve também o mesmo propósito. “Excluímos as policlínicas porque essas clínicas prestam actividades em nome de companhia limitada ou em grupos e isso não abrange o nosso objectivo”, explicou.