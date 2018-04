Técnicas de procriação medicamente assistida permitidas apenas em hospitais, garante Governo

Os Serviços de Saúde divulgaram ontem o relatório final da consulta pública sobre o projecto de lei relativo às técnicas de procriação medicamente assistida, conduzida entre o dia 4 de Dezembro do ano passado e 12 de Janeiro último. De entre as 102 opiniões recebidas, a opinião do público representa a maior proporção (38), seguindo-se a categoria de médicos (35) e de enfermagem (25).

“Apenas os hospitais podem ser autorizados a realizar as técnicas de PMA [procriação medicamente assistida]”, revelaram ontem os Serviços de Saúde. A posição do Governo foi indicada no relatório final da consulta pública sobre técnicas de PMA publicado ontem, que mostra que alguns membros do Conselho para os Assuntos Médicos consideram “mais apropriado permitir apenas a aplicação das técnicas de PMA em hospitais do Governo”.

Se, por um lado, o argumento é que “caso muitos hospitais ou clínicas forneçam o respectivo serviço ao mesmo tempo pode levar ao atraso do desenvolvimento das respectivas técnicas”, algumas opiniões do sector indicam que “o mercado privado deve ser aberto com vista a não impedir o desenvolvimento das técnicas” e que deve ser feita uma “divisão consoante os requisitos técnicos”.

Os Serviços de Saúde justificam a limitação da aplicação das técnicas aos hospitais, “públicos ou privados com instalações de socorro e de obstetrícia”, com o facto de terem “um certo risco se não forem manipuladas de forma adequada e devem ter instalações e equipamentos completos, normas padronizadas rigorosas e uma equipa médica profissional suficiente para assegurar que as operações relevantes atendem às normas e segurança”.

No que respeita à equipa médica, o Governo concorda que devem ser prestados serviços de aconselhamento psicológico aos beneficiados e reforçada a supervisão dos profissionais. Serão ainda disponibilizadas bolsas especiais, pelo Executivo, como forma de incentivo aos jovens locais a optarem por cursos profissionais relacionados, e serão recrutados médicos com experiência fora de Macau.

No documento, os Serviços de Saúde lembram que o Hospital Kiang Wu, privado, já solicitou a criação de um centro de procriação medicamente assistida e apontou que “a prestação de serviços de inseminação artificial já foi autorizada, enquanto os serviços de fertilização ‘in vitro’ ainda estão em apreciação”. Actualmente, apenas o Centro Hospitalar Conde São Januário pode realizar técnicas de PMA, integrando a Consulta Externa de Infertilidade.

Maioria opõe-se à doação de gâmetas e embriões

Os Serviços de Saúde explicam que apesar de a redacção actual permitir a doação de gâmetas (espermatozóides/óvulos) ou embriões, não permite o estabelecimento de bancos de esperma, bancos de óvulos, nem outros, “devido à reduzida população de Macau”.

De facto, a reduzida população do território foi o argumento apresentado pela maioria que participou na consulta pública que se opôs à doação. Notaram, porém, que se for necessário permitir a doação de gâmetas, deve ser pelo menos assegurado que provêm de fora de Macau, “sem laços de parentesco com o casal receptor”, devendo ainda haver uma “legislação sólida para proteger os direitos e privacidade de ambas as partes”. Os Serviços de Saúde referem que estas opiniões serão entregues ao departamento jurídico como referência para regulamentação futura.

Ainda neste âmbito, o organismo esclarece que “as fontes de doação actualmente viáveis são principalmente de espermatozóides, óvulos ou embriões excedentes de casais doados dentro do prazo de conservação em caso de confirmação de não haver vínculo de sangue entre os receptores e doadores, ou, de acordo com a prática de Hong Kong, a importação dos espermatozóides e óvulos do exterior, de modo a evitar endogamia”.

Quem são os beneficiários?

De acordo com os Serviços de Saúde, “de uma forma geral, as opiniões defendem que os beneficiários devem ser limitados apenas a pessoas casadas”. Em relação ao estabelecimento de uma idade limite para as mulheres beneficiárias, o organismo volta a remeter estas opiniões à Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça. O mesmo acontece com a gestação de substituição, ou barriga de aluguer, depois de sugerido que a sua proibição não fosse generalizada como previa a proposta de lei.

“No tocante à criação, ou não, de um limite de idade para os beneficiários e a proibição abrangente de mães de substituição, os nossos Serviços mantêm uma atitude aberta e remeterá as opiniões relevantes para a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça como referência importante para a futura regulamentação”, lê-se no documento.

Noutro âmbito, apenas uma minoria de pessoas concorda que caso não seja possível a fertilização artificial da mulher com espermatozóides do marido, seja possível realizar a inseminação artificial com espermatozóides de outro doador – excepto doados por parentes e considerando que o processo deve ser conduzido em forma de “dupla ocultação”.

Diagnóstico genético pré-implantação: supervisão para evitar abusos

Quanto ao diagnóstico genético pré-implantação, se não for definido um limite para o uso de técnicas de diagnóstico, “poderá haver abusos”, considera o organismo dirigido por Lei Chin Ion, sendo necessário “estabelecer directrizes para a sua supervisão e controlo”.

“O diagnóstico genético pré-implantação significa que um ou ambos os pais já tiveram conhecimento de anormalidades genéticas”, ou seja, “o casal beneficiário saberá de antemão e terá tempo suficiente para se preparar psicologicamente para possíveis problemas e tomar as decisões necessárias”, frisam os Serviços de Saúde, indicando que “as doenças genéticas de alto risco” serão determinadas por despacho do Chefe do Executivo.

A ética e a ilegalidade

Outras preocupações manifestadas pelos cidadãos que participaram na consulta pública sobre o projecto de lei relativamente às técnicas de procriação medicamente assistida prendem-se com questões éticas e jurídicas. Defendem, portanto, que “as autoridades competentes devem criar leis para uma supervisão rigorosa”.

O relatório revela receios de que “as técnicas de PMA levem a mais transacções antiéticas, como extracção ilegal de óvulos ou espermatozóides, congelamento ilegal de óvulos ou de espermatozóides, venda ilegal de óvulos ou espermatozóides, gravidez ilegal por substituição e até mesmo estudos ilegais com embriões congelados”, bem como sobre a forma como o Governo vai “evitar publicidade enganosa de forma a evitar que casais inférteis se tornem vítimas da competição comercial”.