Seminário de formação empresarial juntou mais de 75 representantes

Um seminário de formação empresarial organizado conjuntamente pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e a Association of Small & Medium Enterprises, Singapore (ASME, na sigla inglesa) contou com a participação de mais de 75 representantes das associações comerciais, câmaras de comércio e empresas.

Segundo um comunicado do IPIM, a iniciativa teve como objectivo “impulsionar as Pequenas e Médias Empresas de Macau a optimizar os seus pontos fortes de negócio”, focando-se, para isso, na aprendizagem de estratégias de marketing, acções de promoção comercial e modelo de gestão empresarial do exterior.

Na agenda está ainda uma acção de formação com uma visita de estudo, marcada para Setembro, através de uma deslocação de empresas de Macau a Singapura “para uma missão de aprendizagem”. A iniciativa visa observar e aprender ‘in loco’ o funcionamento das empresas locais, “explorando e aprendendo a forma bem sucedida de condução de negócios naquela cidade-Estado, combinando a teoria e as práticas de maneira orgânica”, conclui a nota do IPIM.