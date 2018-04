Revista da Biblioteca Pública de Macau com enfoque na equipa de voluntários

A Biblioteca Pública de Macau lançou a mais recente edição da revista “Os Livros e a Cidade”, focada na sua equipa de voluntários. No 14º volume, o Instituto Cultural apresenta os serviços externos da biblioteca na coluna “Manual da Biblioteca” que contribuem para a divulgação dos serviços junto das empresas sociais de Macau. A publicação tem uma edição de três mil exemplares e está disponível nas bibliotecas do Instituto Cultural, nas instituições de ensino superior de Macau, na Galeria do Tap Seac e em diversas livrarias e espaços de arte da cidade. As edições anteriores podem ser consultadas na página electrónica da Biblioteca Pública de Macau.

Nas secções “Retrato da Biblioteca” e “Colocando Dúvidas à Biblioteca” é apresentada a Sala de Macau e nelas estão incluídas entrevistas de funcionários acerca do seu trabalho. Para o espaço “Fala o Autor” foi convidada a equipa de produção do espectáculo “Contos de Fadas no Mundo do Caos” para partilhar a sua experiência na transição do mundo do teatro para os livros. Na coluna “Novos Lançamentos” são dados a conhecer os últimos lançamentos de livros, filmes, músicas e revistas. Nesta edição são também publicadas dez críticas literárias nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa.