Receitas da Sands China sobem 17% no primeiro trimestre

A operadora de jogo Sands China anunciou ontem ter arrecadado receitas de 2,16 mil milhões de dólares norte-americanos no primeiro trimestre de 2018, mais 17% relativamente ao mesmo período de 2017. Nos primeiros três meses do ano, a Sands China registou lucros líquidos de 789 milhões de dólares norte-americanos, mais 26% do que no período homólogo de 2017, indicou a operadora num comunicado à bolsa de Hong Kong.

O principal empreendimento do grupo Las Vegas Sands, o Venetian, gerou 716 milhões de dólares americanos em receitas, mais 20,1% do que no primeiro trimestre de 2017. Já o The Parisian conseguiu receitas de 291 milhões de euros, mais 19,5% do que nos primeiros três meses do ano passado.

A empresa registou um aumento de receitas em todos os empreendimentos, à excepção do Sands Macau, o primeiro casino do grupo, cujos lucros desceram 13,4% para 142 milhões de dólares norte-americanos. No mesmo comunicado, o presidente executivo do grupo, Sheldon Adelson, firmou que o mercado de massas “cresceu exponencialmente no primeiro trimestre do ano” e que “os quatro ‘shoppings’ apresentaram também um forte crescimento”.

Sheldon Adelson lembrou ainda os vários projectos em curso, incluindo o aumento de ‘suites’ no The Parisian, a renovação das áreas de jogo VIP e o desenvolvimento de duas torres de hotéis de luxo adjacentes às propriedades Four Seasons e St. Regis. Na semana passada, o presidente da empresa, Wilfred Wong, divulgou detalhes sobre o projecto “The Londoner”, alusivo à capital inglesa.