“Modelo chinês de controlo estatal de informação está a ser copiado por outros países asiáticos”

A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) divulgou ontem a “Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa 2018″. A China surge na 176ª posição, e a RSF destaca que “o modelo chinês de controlo estatal de notícias e informação está a ser copiado por outros países asiáticos”.

A China aparece no 176º lugar no índice de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), de um total de 180 países e regiões analisados pela organização não-governamental (ONG). Atrás só ficaram a Síria, o Turquemenistão, Eritreia e Coreia do Norte. “Considerando o uso maciço das novas tecnologias, o Presidente Xi Jinping conseguiu impor um modelo social na China baseado no controlo de notícias e informações e na vigilância online dos seus cidadãos”, aponta a RSF, acrescentando que, ao mesmo tempo, o líder “vem tentando exportar esse modelo opressivo promovendo uma ‘nova ordem internacional de meios de comunicação’ sob a influência da China”.

O relatório, denominado “Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa 2018″, refere que os meios de comunicação estatais e privados do país “estão agora sob controlo apertado do Partido Comunista, enquanto os repórteres estrangeiros que tentam trabalhar na China enfrentam cada vez mais obstáculos”. São mais de 50 os jornalistas e ‘bloggers’ que estão actualmente detidos “em condições que representam ameaças às suas vidas”, revela a RSF, atirando os exemplos de Liu Xiaobo, prémio Nobel da Paz e vencedor do Prémio Liberdade de Imprensa da RSF, e Yang Tongyan, ‘blogger’ dissidente que, no ano passado, morreram de cancro por não receberem tratamento enquanto estiveram presos.

A organização não-governamental nota que sob regulamentações de Internet mais severas as pessoas podem agora ser presas por comentários a notícias nas redes sociais, através de serviços de mensagem ou por partilha de conteúdos.

“O modelo chinês de controlo estatal de notícias e informação está a ser copiado por outros países asiáticos, especialmente pelo Vietname e Camboja”, afirma a RSF. Tendo em conta a análise às ameaças aos regimes democráticos por influência do modelo chinês, no caso do Vietname, a ONG menciona que os ‘bloggers’ no Vietname, que aparece em 175º lugar na tabela, estão sujeitos a 15 anos de prisão se comentarem temas como a corrupção e desastres ambientais, e que “os jornalistas-cidadãos defendem a liberdade de informar com grande coragem, com uma resposta sem misericórdia por parte do governo”.

Já o Camboja, que caiu 10 posições para 142º, viu mais de três dezenas de meios de comunicação encerrados e vários jornalistas presos “de uma forma completamente arbitrária” depois de o regime do primeiro-ministro Hun Sen ter lançado um ataque à liberdade de imprensa em 2017.

Outros parâmetros analisados foram o discurso de ódio – destacando-se o Myanmar (que desceu seis lugares para 137º) com as piores violações a terem lugar depois do início da crise dos ‘rohingya’ em Agosto de 2017 –; a hostilidades dos líderes políticos perante a liberdade de imprensa – a Índia é o principal exemplo –; e a violência física – principalmente no Paquistão. “Hong Kong (70º) e Taiwan (42º), ambos subiram três lugares, resistem à crescente influência da China de maneiras diferentes”, reflecte a RSF, e a violência contra jornalistas “está a aumentar de forma preocupante” no Afeganistão, Índia, Paquistão e Filipinas.

“A região da Ásia-Pacífico ainda tem o pior violador do mundo da liberdade de informar: a Coreia do Norte (180º). A recente adopção generalizada de ‘smartphones’ na Coreia do Norte tem sido, infelizmente, acompanhada pelo controlo draconiano das comunicações e da Intranet nacional. A agência estatal de notícias KCNA é a única fonte autorizada de notícias para todos os meios de comunicação do país. Apenas ler, ver ou ouvir órgãos de comunicação estrangeiros pode levar a um período num campo de concentração”, escreve a RSF.

Na Ásia, a classificação destacou a subida de 20 lugares da Coreia do Sul, que passou para 43º, um lugar abaixo de Taiwan e 15 à frente do Japão. Na região do Sudeste Asiático e do Pacífico, destaque para o 53º posto da Papua Nova Guiné e o 57º das Ilhas Fiji. Depois de Timor-Leste, surgem a Indonésia (124º), as Filipinas (133º) Myanmar (137º), Tailândia (140º), Camboja (142º), Malásia (145º), Singapura (151º), Brunei (153º), Laos (170º) e Vietname (175º).

Timor-Leste sobe, Cabo Verde atento

Timor-Leste subiu três pontos no índice da RSF, sendo o país do Sudeste Asiático mais bem colocado, quase 30 lugares à frente do seguinte, a vizinha Indonésia. No relatório de 2017, a ONG destacou que nenhum jornalista foi detido em Timor-Leste desde a restauração da independência, apesar de se referir a várias formas de pressão que continuam a ser exercidas sobre estes profissionais. Estas pressões, “usadas para impedir os jornalistas de trabalhar livremente”, incluem acções legais intimidatórias, violência policial e críticas de órgãos de comunicação social por funcionários do Governo ou deputados”.

A RSF considerou a criação de um conselho de imprensa “um passo na direcção certa, apesar das reservas expressadas pelos ‘media’ sobre a forma como os seus membros foram escolhidos”. Para a ONG mereceu nota negativa a lei de imprensa que “constitui uma ameaça permanente aos jornalistas e encoraja a auto-censura”.

A ONG disse esperar que, depois das eleições de 12 de Maio, “o novo Governo continue a dar provas concretas da intenção de elevar Timor-Leste no índice da liberdade de imprensa mundial”. Apesar de subir três lugares, para 95º, Timor-Leste perdeu dois pontos no ‘valor’ do índice, que passou de 32.82 para 30.81.

Ainda na categoria dos países lusófonos, Cabo Verde reagiu ao relatório. Abraão Vicente, ministro com a tutela da comunicação social do país, defendeu ontem que Cabo Verde deve olhar com atenção para “cada detalhe” das classificações sobre liberdade de imprensa e “melhorar onde for possível”. Entre 180 países, Cabo Verde caiu da posição 27 para a 29 no índice de 2018, depois de no relatório do ano anterior ter subido cinco posições.

“Os méritos e deméritos das classificações do país devem ser atribuídos aos actores do sector, às empresas, aos condicionalismos inerentes ao exercício da missão dos órgãos de comunicação social. O país deve observar com atenção cada detalhe e melhorar onde lhe for possível”, disse Abraão Vicente em declarações à agência Lusa, sustentando que “o governo não é actor principal”.

Europa e as democracias em declínio

“O tradicional ambiente seguro para jornalistas na Europa começou a deteriorar-se. Dois homicídios no espaço de cinco meses, o primeiro em Malta e o segundo na Eslováquia, fixaram um declínio preocupante nas democracias do continente”, refere a RSF no relatório.

Portugal, no entanto, subiu para o 14º lugar do ranking, com a ONG a enaltecer o reforço da lei contra os abusos cometidos a jornalistas. A RSF afirmou que “apesar da falta de recursos e de uma precariedade crescente, os jornalistas portugueses exercem a profissão numa atmosfera cada vez mais apaziguada”.

Contudo, de acordo com o relatório, divulgado desde 2002, a “atitude grosseira” por parte dos agentes do futebol representa um dos principais problemas para os meios de comunicação. “O mundo do futebol, dirigentes e adeptos incluídos, mantém uma atitude grosseira em relação aos meios de comunicação”, acusou a RSF.