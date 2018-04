MGM China regista crescimento de 25% no primeiro trimestre do ano

A MGM China anunciou ontem uma subida de 25% nas receitas do primeiro trimestre, comparativamente ao mesmo período de 2017, para a qual contribuiu a abertura de um novo ‘resort’ em Macau, em Fevereiro.

As receitas da operadora foram de 596 milhões de dólares entre Janeiro e Março, indicaram os resultados divulgados pela empresa.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 152 milhões de dólares, uma subida de 5% em relação ao mesmo trimestre de 2017.

Em comunicado, a empresa sublinhou a abertura do MGM Cotai, no passado mês de Fevereiro, um ‘resort’ de grande investimento que “irá apoiar o desenvolvimento de Macau como destino turístico global”. Sobre a abertura do segundo ‘resort’ em Macau, a empresa disse estar “entusiasmada por ver um crescimento substancial na base de dados de clientes”.

Grant Bowie, director executivo da MGM China, declarou que a empresa está “muito satisfeita com mais um conjunto de resultados sólidos da MGM Macau, que reflecte a fidelidade contínua dos clientes a produtos de qualidade”.

Em contrapartida, a MGM Resorts anunciou uma descida de 1% nas receitas globais da empresa no primeiro trimestre de 2018, face ao mesmo período do ano anterior, para 2,1 mil milhões de dólares.