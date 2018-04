Escócia, Dinamarca, Bélgica e Espanha no InspirARTE

O Centro Cultural de Macau organiza novamente o InspirARTE com espectáculos e filmes para ver entre Julho e Agosto. A programação é concebida especialmente para “bebés, miúdos e crescidos”.

A edição deste ano arranca com um bailado de grande escala encenado pelo Ballet Escocês, “Hansel e Gretel”, 13 e 15 de Julho. A companhia escocesa traz uma adaptação do conto clássico dos irmãos Grimm. Esta versão de “Hansel e Gretel” acrescenta à história intemporal “uma renovada relevância para o tempo presente, substituindo a tradicional atmosfera medieval por um cenário de meados do século XX”.

“O Caminho Para Casa”, da Dinamarca, 19 e 22 de Julho, consiste numa aventura visual encenada através de marionetas e música inspirada no conto ilustrado de Oliver Jeffers. A peça conta a história de um rapazinho que um dia voa tão alto e tão longe que o seu avião a hélice acaba por poisar na lua avariado. É aí que conhece um pequeno marciano que se encontra na mesma situação.

“Carrossel dos Carneirinhos”, Bélgica, a 3 e 5 de Agosto, é concebido pela dupla belga D’írque e Fien. Consiste numa combinação de acrobacia e música que leva os mais pequenos a viver a tradição da performance de rua.

“Beatles para Bebés”, de Espanha, consiste num “enérgico espectáculo, que nasceu da vontade de quatro músicos e uma bailarina de fazerem um tributo a uma das bandas mais icónicas de todos os tempos, adaptado aos mais pequeninos”. Os bebés são encorajados a movimentarem-se ao som de temas como “Yesterday”, “Yellow Submarine” ou “Hey Jude”. O espectáculo é concebido e encenado pelo colectivo espanhol Petita Malumaluga, especializado na criação de produções para o público dos 0 aos 3 anos.

O Cinema InspirARTE em Festa, a 23 e 26 de Agosto, apresenta oito filmes seleccionados para miúdos, adolescentes e família. Para o último dia estão marcadas actividades variadas e jogos criativos.