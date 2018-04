“Cartas da Guerra” no festival “Panorama do Cinema de Macau 2018”

A segunda edição do festival “Panorama do Cinema de Macau 2018” da Cinemateca Paixão é dedicado a algum do melhor cinema que se tem feito em Macau. É uma oportunidade para ver ou rever “Chuva Passageira” de Chan Ka Keong, “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, e “Sisterhood” (Irmãs) de Tracy Choi. O festival mostra também cinema de Xining, Taipé e Hong Kong e traz os curadores do FIRST – Festival Internacional de Cinema de Xining, do “ifva”, de Hong Kong, e dos Prémios Colheita Dourada para Curtas Metragens de Taipé.

A Cinemateca Paixão lança entre 18 e 31 de Maio o festival “Panorama do Cinema de Macau 2018” dedicado à apresentação de filmes locais e troca de ideias. A programação contém 28 filmes produzidos em Macau, incluindo curtas e longa-metragens. Pela primeira vez, curadores da China, Hong Kong e Taiwan apresentam 10 filmes em Macau. A gala de abertura é no dia 18 de Maio, às 20h, com a apresentação de quatro filmes: “Traz o Vinho” (China), “Ilegal” (Macau), “Esquecendo Um Lugar Desejado” (Hong Kong) e “Terra do Chá” (Taiwan).

O festival de 12 dias inclui quatro secções. “O Poder do Cinema Independente Local” apresenta 10 filmes escolhidos entre 24 propostas: “A Balda”, realizado por Teng Kun Hou, “A Próxima Paragem”, de Peeko Wong Sio Nga, “Oásis”, de Ng Sio Ieng, “Observador de Aves”, de Nelson Wong, “Jantar Login”, de Cheong Chi Wai, “Algures Onde Eu Pertença”, de Wong Keng Si, “Dias de Chuva e Segunda-feira”, de Ng Ka Ian e Yun Ting Hsu, “Amantes”, de Vincent Sin Weng Seng, “Qual É a Tua Arte?”, de Maxim Bessmertny, e “Uma Noite na Estação de Taipé”, de Teng Kun Hou.

“Macau – O Poder da Imagem Revisitado” inclui 14 filmes encomendados pelo Centro Cultural de Macau para a edição de 2016-2017 de “O Poder da Imagem”, abrangendo curta-metragens, animação e documentários que serão agora reapresentados.

Documentários San Va Hotel – Os Bastidores e Passagem

Os 14 filmes são: “Ilegais”, realizado por Penny Lam Kin Kuan, filme que ganhou o prémio para Melhor Curta Metragem no projecto O Poder da Imagem do 2º Festival Internacional e Prémios de Cinema de Macau (“IFFAM”)). As outras curtas metragens incluem: “Geração Ressaca”, de Mike Ao Ieong Weng Fong, “Viagem de Hato”, de Jess Hao e “Gin, Sake, Margarita”, de Peeko Wong. As animações incluem: “KaCha”, de Sam Kin Hang e “Deam Zhou”, “Entre Mentiras”, de Lou Ka Choi e Leong Kin.

Os documentários incluem “O Apartamento”, de Lei Cheok Mei, “Uma Longa Viagem de Pesca”, de Man Hin Wong, “O Meu Local de Trabalho”, de Kiwi Chan, “Dez Para Perfeição”, de Alice Kok, “San Va Hotel – Os Bastidores”, de Vanessa Pimentel e Yves Sonolet, “Vida a Pedais”, de Levine Ho e Dennis Ng, “Avós”, de Chao Kin Kuan, e “Passagem”, de Benz Wong.

Em “Apresentação de Longas Metragens”, quatro realizadores mostram o seu trabalho, Chan Ka Keong, com “Chuva Passageira”, Fei Ho, com “O Amor É Frio”, Ivo M. Ferreira, com “Cartas da Guerra” e Tracy Choi, com “Irmãs” ou “Sisterhood”.

Xining, Taipé e Hong Kong em destaque

Na secção “Sessões Especiais” a Cinemateca Paixão trabalha, pela primeira vez, com os curadores do FIRST – Festival Internacional de Cinema de Xining, do ifva (“Incubator for Film and Visual media in Asia”), de Hong Kong, e dos Prémios Colheita Dourada para Curtas Metragens de Taipé. Está prevista a apresentação dos “mais recentes e melhores filmes destas três cidades” e os curadores virão a Macau, assegura a organização do festival.

Os filmes recomendados pelo FIRST Festival Internacional de cinema são: “Traz o Vinho”, de RAYIST, “O Gosto da Flor de Arroz”, de Peng Fei. Os quatro filmes trazidos pelo ifva são “Liu Yang He”, de Jun Li, “Peixe Numa Poça”, de Wong Suk-nga, “Esquecendo Um Lugar Desejado”, de Wong Tsz-ying, Shek Ka-chun e Wong Chun-long, e “Yau King”, de Wong Siu-pong.

Por sua vez, os Prémios Colheita Dourada recomendaram os quatro filmes: “Babes Not Alone”, de Jovi Lee Yi-shan, “02-06”, de I-Fan, Wang, “A Chama”, de Ruei-Liang Hsu e Tai-Wei Huang, e “Terra do Chá”, de Tseng Ying-ting.

O “Seminário mesa-redonda: o que fazem os curadores de cinema em diferentes?” terá lugar a 19 de Maio, das 14h30 às 16h, com quatro curadores de quatro cidades. A conversa deste ano centra-se na “Conversa: Estética Cinematográfica de Irmãs (“Sisterhood”)”, com as oradoras convidadas Irving Cheung, directora artística de Irmãs, e Tracy Choi, realizadora a partilharem a sua experiência a 26 de Maio, das 14h30 às 16h. C.A.