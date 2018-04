Autorizada sala de fumadores no casino Ponte 16

As autoridades autorizaram o requerimento do casino Ponte 16 para a criação de uma sala de fumadores, informaram ontem os Serviços de Saúde. No mesmo comunicado, o organismo indica que, até ontem, tinham sido entregues 31 requerimentos por parte de cinco casinos. O MGM Macau, MGM Cotai, Studio City e City of Dreams são os empreendimentos que estão a aguardar pela autorização, encontrando-se a “proceder aos trabalhos preparatórios para obtenção de autorização”. “A aprovação destas salas será efectuada pelos Serviços de Saúde de acordo com a lei em vigor e de forma rigorosa”, acrescenta o organismo.

Lembram os Serviços de Saúde que, a partir de 1 de Janeiro do próximo ano, será totalmente proibido fumar nas áreas comuns e nas salas VIP dos casinos, com excepção para as salas de fumadores que estejam autorizadas para o efeito e que cumpram os novos requisitos. Caso as autoridades detectem salas de fumadores que não preencham os requisitos ou que não tenham sido devidamente autorizadas, estas serão “coercivamente encerradas e os seus responsáveis serão acusados de acordo com a lei”.

Os Serviços de Saúde alertam ainda que, devido ao tempo necessário para a aprovação das salas, caso os casinos pretendam autorização de instalação de salas de fumadores antes do primeiro dia do próximo ano devem entregar os respectivos pedidos até 28 de Setembro do corrente ano. Já as salas de fumadores que foram criadas de acordo com o despacho do Chefe do Executivo 141/2014 deixarão de poder ser utilizadas para este efeito a partir de 1 de Janeiro do próximo ano. Nestas salas passará a ser proibido fumar, devendo nelas ser colocado um dístico de proibição de fumar.