Alunos da EPM ajudam a divulgar que a violência no namoro é problema sério

Estudantes do nível secundário da Escola Portuguesa de Macau (EPM) simularam ontem uma audiência e julgamento para ajudar a divulgar que a violência no namoro é um problema, e que as vítimas podem recorrer à justiça. A sessão com muitos diálogos improvisados cheios de sentido de humor integrou-se no programa “Fazer Justiça”, do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CRED-DM) da Fundação Rui Cunha.

Cláudia Aranda

João, namorado de Rita, é acusado de a agredir e ofender, com insultos chamando-a de “meretriz, vaca, e dizendo que ela é inútil, que não merece nada nem ninguém, e ameaçando que a matava. Todo o comportamento de João resulta da desconfiança de que Rita o traía, e está então acusado de dois crimes de ofensa à integridade física, um crime de ameaças e três crimes de injúrias”. Rita mantinha o namoro secreto, porque tinha receio que a mãe, “muito rigorosa e religiosa”, pudesse vir a saber. João era muito sociável e saía à noite com os amigos para a discoteca Pacha e, volta e meia, até era abordado por outras raparigas da mesma idade, mas ele mantinha-se fiel e comprometido com Rita.

Este foi o ponto de partida para uma simulação teatralizada e bem humorada de uma audiência e julgamento que tinha a “Violência no Namoro” como tema. Com idades entre os 16 e os 18, alunos de diferentes anos do nível secundário da Escola Portuguesa de Macau (EPM) foram os protagonistas desta encenação integrada no programa “Fazer Justiça” promovido pela Fundação Rui Cunha. A sala estava cheia do lado da assistência para ver actuar os colegas nos papéis de juiz presidente, juiz-asa, defesa, Ministério Público, arguido, vítima e testemunhas.

A violência no namoro é um “tema problemático que está a crescer cada vez mais na comunidade jovem”, referiu no início da sessão Filipa Guadalupe, directora do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CRED-DM) da Fundação Rui Cunha, mentora do programa “Fazer Justiça”, implementado em 2013.

“Os temas do programa são sempre escolhidos com base em assuntos que eles [alunos] sintam na pele, que consigam encarnar, que lhes digam respeito, que façam parte do universo da juventude e da adolescência. Já tivemos ‘bullying’, tráfico de droga, estupro e violação e este ano a violência no namoro”, declarou Filipa Guadalupe. Segundo a jurista, em Portugal, a violência no namoro “está a atingir níveis desproporcionais”. Em Macau, disse, “não há muitas notícias ainda de violência no namoro, pelo menos que se saiba, pelo que vamos sabendo pelos tribunais, mas não deixa de ser um tema que a qualquer momento pode começar a surgir”, alertou.

O argumento é criado pela Fundação Rui Cunha, a acusação e sentença é escrita pelo juiz Carlos Carvalho. “Nós na fundação escrevemos o argumento, criamos a história, mas damos muita margem para eles [alunos] criarem, todos os diálogos, pergunta e resposta são eles que criam”, explicou Filipa Guadalupe.

Violência no namoro ainda é pouco divulgada

Em conversa com o PONTO FINAL os cerca de 12 protagonistas desta encenação mostraram estar cientes de que a violência no namoro é algo que existe.

“Todos nós sabemos que acontece mas, na verdade, é uma coisa que não é muito divulgada, especialmente nas nossas idades”, afirma Mariana, que era juiz-asa na simulação.

Joana, que representou o papel de Ministério Público durante a audiência teatralizada, acrescenta que “a parte de acontecer, acho que todos nós já presenciámos, de uma forma ou outra, o que acho é que nós não presenciámos isto de chegar a tribunal, pelo menos da parte de pessoas que nós conhecemos a parte de haver uma audiência e um julgamento de pessoas que conhecemos acho que isso não presenciámos e acho que isso já vem mais da nossa imaginação”.

Mariana prossegue, referindo que “todos nós conhecemos casos assim nestes moldes ou parecido”. Por isso, “é bom que se realizem este tipo de programas de divulgação para “incentivar as pessoas que estejam submetidas ou algo assim a falarem e a queixarem-se, porque é algo que não deve acontecer”. “E provar que o Ministério Público está lá para defender as pessoas”, adicionou Joana.

“Acho que a escola tenta passar que a justiça está cá e que nós podemos utilizá-la se for necessário, infelizmente acontece e temos que ter coragem de ir em frente”, prosseguiu Mariana.

O bilinguismo do sistema de direito de Macau

Para recriar o sistema único de direito do território, caracterizado pelo bilinguismo, este ano a simulação de audiência e julgamento contou com a participação de um estudante da EPM, Alexandre Kong, nascido em Macau, falante de chinês, que aprende português há apenas um ano.

“Alexandre é o nosso juiz-presidente, é um aluno muito novo na Escola Portuguesa, foi para lá estudar o ano passado, vai ler a acusação e a sentença em chinês, e ele vai falar como nós muitas vezes ouvimos em tribunal os juízes chineses a falarem. Esta é, também, a nossa forma de recriarmos o mais fielmente possível este sistema único de direito da RAEM, este bilinguismo e esta utilização recorrente do bilinguismo”, explicou Filipa Guadalupe, no início da sessão.

Foi porque gosta de futebol e do Cristiano Ronaldo que Alexandre achou interessante começar a aprender português há apenas uma ano. O processo de aprendizagem foi difícil, mas os colegas na escola ajudam-no bastante, diz. E é num português muito razoável que Alexandre, de 16 anos, aluno do 10º ano, afirma que programas como “Fazer Justiça”, que promovem o recurso aos tribunais, são importantes. “Porque como Macau é uma sociedade conservadora as pessoas têm medo de falar. Por isso, acho que através deste acontecimento as pessoas vão saber e conhecer mais sobre este tema”, disse ao PONTO FINAL.

Tiago Rebelo, 18 anos, aluno do 12º ano da EPM, apresentou-se no papel de João, o arguido, contra quem pesavam as acusações, um dos papéis com texto mais longo, a maior parte “improvisado”. “Nós tivemos cerca de quatro a cinco ensaios, e não tínhamos guião fixo, dávamos asas à nossa imaginação nos ensaios. Tínhamos uma história base, mas depois é que criávamos a nossa personagem. Hoje disse coisas que me vieram à cabeça no momento e que não tinha dito antes, diria que 80 por cento foi de improviso”, disse. “O ano passado fui ‘asa’ e durante todo o julgamento só fiz uma pergunta, por isso, este ano, queria ter um bocado mais de protagonismo e voluntariei-me. Nós ensaiámos vários personagens e decidimos que eu podia ser o arguido e correu às mil maravilhas”, concluiu Tiago.