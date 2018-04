“Águias” reencontram Ka I reforçado e confiante no início da segunda volta

O Benfica de Macau defronta o Ka I, no domingo, no jogo grande da jornada que marca também o início da segunda volta do campeonato. Na primeira volta, os actuais campeões suaram para conquistar os três pontos, vencendo por 2-1, perspectivando-se novo duelo equilibrado frente a um Ka I que tem vindo a crescer nas últimas jornadas.

Pedro André Santos

Depois de uma primeira volta imaculada, contando por vitórias os jogos disputados, o Benfica de Macau entra agora na segunda volta da Liga de Elite frente a um dos adversários que mais caro vendeu a vitória. Na ocasião, as “águias” venceram o Ka I por 2-1, antevendo-se nova partida complicada nesta jornada.

“Fisicamente somos uma equipa neste momento cansada face ao acumular de jogos, é complicado estar numa prova internacional com a intensidade que tem, e depois ter três ou quatro dias até jogar contra uma boa equipa como o Ka I”, disse ao PONTO FINAL Bernardo Tavares.

O treinador do Benfica sublinha ainda que o Ka I “tem jogadores estrangeiros novo”, apresentando-se, por isso, “mais forte”, para além de estar recheada de jogadores locais com qualidade. Bernardo Tavares considera que vai ser um jogo complicado “face à conjuntura”, lembrando o esforço feito pelos atletas na partida de quarta-feira frente ao 25 de Abril. “Possivelmente vamos ter que jogar com jogadores noutras posições face ao cansaço, e alguns jogadores que estão lesionados possivelmente não vão recuperar”, lamentou.

Do lado do Ka I, Josecler considera que jogar com o Benfica “é sempre um prazer”, sendo o líder do campeonato e um adversário “que todas as equipas em Macau respeitam”. Porém, o treinador brasileiro garante que a sua equipa vai apresentar-se em campo motivada para disputar o resultado. “Vamos entrar com o objectivo de fazer um jogo com alegria e vontade de ganhar. O Ka I vai entrar encarando o Benfica e respeitando a equipa, mas também impondo o nosso ritmo de jogo, espero que os jogadores assimilem a vontade de um jogo desses. É um jogo que todos eles querem jogar, e isso vai dar mais motivação”, disse Josecler ao PONTO FINAL.

A jornada arranca hoje com o confronto entre a Polícia e a Alfândega, enquanto que amanhã espera-se também um confronto equilibrado entre o Sporting e o Ching Fung, seguindo-se um duelo entre o Hang Sai e o Monte Carlo. A jornada termina no domingo com o Lai Chi a medir forças com o Chao Pak Kei, para além da partida entre o Benfica e o Ka I, marcada para as 20h30.