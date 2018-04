SAAM já tem terreno para nova estação em Seac Pai Van

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) já tem espaço em Seac Pai Van para construir uma nova estação de tratamento de água. Os lotes têm o valor de 55,7 milhões de patacas e foram concedidos pelo Governo.

O Governo concedeu à Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) um terreno situado junto à Estrada do Altinho de Ká Hó, em Seac Pai Van, “para ser aproveitado com a construção de uma estação de tratamento de água”, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. A concessão do terreno composto de duas parcelas, com as áreas de 17,182 m2 e de 332 m2, é feita por arrendamento e com dispensa de concurso público. Os terrenos estão avaliados em 55,7 milhões de patacas e o valor tem de ser pago ao Executivo.

“A fim de satisfazer a necessidade do consumo de água nas zonas das ilhas na próxima década, a Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A., (…) por requerimento apresentado em 4 de Agosto de 2015, solicitou a concessão, por arrendamento, e com dispensa de concurso público, de um terreno com a área de 27 745 m2, situado na ilha de Coloane, junto à Estrada do Altinho de Ká Hó, para ser aproveitado com a construção de uma estação de tratamento de água”, explica o balancete.

De acordo com o projecto de obra, o terreno será aproveitado com a construção de uma estação de tratamento de água, em regime de propriedade única, constituída por nove blocos, com três pisos no máximo. “Analisado o pedido, a DSSOPT considerou que o mesmo reunia condições para ser autorizado, porquanto a concessão se destina à construção de equipamento que visa a satisfação de necessidades colectivas”, lê-se no despacho assinado por Raimundo do Rosário.

As informações complementares e o estudo prévio actualizado foram submetidos pela SAAM à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) no quarto trimestre de 2016 e, já em Maio do ano passado, “submeteu à DSSOPT o projecto de alteração de obra, que mereceu o parecer favorável, ainda que sujeito a rectificações”. Também a Comissão de Terras, em Março último, “emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido”.

O arrendamento é válido pelo prazo de 25 anos, contados a partir de ontem, e o terreno deve ser aproveitado dentro de um prazo de três anos. A SAAM tem, também desde ontem, 120 dias para a elaboração e apresentação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialidade); 90 dias, contados a partir da notificação da aprovação do projecto da obra, para a apresentação do pedido de emissão de licença de obras; e 30 dias, contados da data de emissão da licença de obras, para apresentação do pedido de início de obra. Outra das cláusulas do contrato estabelece que a SAAM “é obrigada a submeter-se às prescrições do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se situa”.

Em Junho de 2017, o Governo e a SAAM chegaram a acordo sobre a construção da nova estação de tratamento de água de Seac Pai Van. A nova estrutura, disse a empresa à época, deverá ter capacidade para fornecer um total de 130 mil metros cúbicos de água por dia, o que representa um aumento no abastecimento diário total do território dos actuais 390 mil para os 520 mil metros cúbicos. O arranque da construção estava previsto para o início de 2019, devendo a estação começar a operar no final do mesmo ano.

No ano passado, a SAAM registou lucros líquidos de 77,5 milhões de patacas. Num comunicado divulgado pela empresa no final do mês passado, o consumo anual de água em 2017 aumentou 2% em comparação com 2016, para 88,44 milhões de metros cúbicos.