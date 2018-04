Receitas da Wynn Resorts crescem 20,5% no primeiro trimestre

A Wynn Resorts anunciou ontem um aumento de 20,5% nas receitas do primeiro trimestre do ano, para 1,72 mil milhões de dólares americanos, em relação ao período homólogo de 2017. De acordo com a empresa hoteleira e concessionária de jogo, o aumento das receitas foi de 291,8 milhões de dólares, face ao mesmo trimestre do ano passado, sendo que os dois casinos que a operadora tem em Macau representaram cerca de 95,6% (279 milhões de dólares) deste valor. No primeiro trimestre de 2017, a empresa registou resultados de 1,42 mil milhões de dólares. Em comunicado, a empresa indicou que este aumento “foi o resultado do crescimento de 213,5 milhões de dólares, 65,5 milhões de dólares e 12,8 milhões do Wynn Palace, Wynn Macau e Las Vegas Operations, respectivamente”, em relação ao mesmo período do ano anterior.

