“Visual Thinking” ou como usar a imagem para exprimir o pensamento. Este era o tema e seis artistas responderam ao repto da Creative Macau: António Mil-Homens, Hugo Teixeira, Lampo Leong, Li Li, Noah Ng Fong Chao e Ricardo Meireles. A exposição de fotografia foi inaugurada ontem com a presença dos artistas e vai manter-se aberta ao público até 19 de Maio.

Cláudia Aranda

É com uma série de oito auto-retratos em tons sépia produzidos com processos fotográficos usados no século XIX que Hugo Teixeira respondeu ao desafio “Visual Thinking”, lançado por Lúcia Lemos, coordenadora do espaço Creative Macau, que pedia que os artistas usassem a imagem para exprimir o pensamento.

Nas imagens, vêem-se gráficos produzidos sobre vidro e sobrepostos aos retratos, onde Hugo Teixeira surge enrolado em fios e cabos. A ideia partiu de um electrocardiograma que o fotógrafo viu-se obrigado a fazer porque ia assumir novas funções no emprego. No momento de o realizar, sentiu “uma ansiedade”, porque o pai tinha falecido no ano anterior por problemas cardíacos e, antes dele, o avô. “É um problema de saúde que vem de família, e eu quis captar aquele momento de ansiedade, fragilidade, vulnerabilidade”, explicou Hugo Teixeira ao PONTO FINAL.

Além de Hugo Teixeira, outros cinco artistas responderam ao repto da Creative Macau: António Mil-Homens,, Lampo Leong, Li Li, Noah Ng Fong Chao e Ricardo Meireles. Ontem foi inaugurada a exposição, que se mantém aberta até 19 de Maio.

Apontando para as fotografias expostas na Creative, Hugo Teixeira disse que procurou “mostrar o progresso, desde o retrato do lado direito, onde não tenho fios nem cabos nenhuns, ao lado esquerdo, onde estou quase completamente coberto, para representar o desejo de me livrar dos problemas de saúde, é uma expressão de um desejo para o futuro”.

Nesta obra, intitulada “My Grandfather, My Father, Now Me”, Teixeira, aplica os processos que têm sido a base do seu trabalho. “É uma técnica que exploro desde há alguns anos, que é o colódio húmido, neste caso os retratos são colódio húmido sobre alumínio e o electrocardiograma é colódio húmido sobre vidro”. O fotografo refere que “embora goste de trabalhar sobre processos fotográficos do século XIX não queria depender apenas da novidade dos processos antigos e quis aproveitar a transparência do vidro sobreposto sobre uma segunda imagem como uma mais-valia deste processo”. O artista explica que poderia ter recorrido ao Photoshop, mas nesse caso criaria apenas uma imagem unidimensional e, desta forma, “criei uma mensagem tridimensional, aproveitando essas características do processo”.

O abstracto do pensamento visual

São também oito as imagens criadas por Ricardo Meireles, “Multiverse”, emolduradas em cestas de bambu usadas para o ‘dim sum’ e apresentadas como se fossem uma instalação. O arquitecto explicou que o conceito traduz a ideia de que “todas as imagens têm algo por trás, e toda a gente quer ver o que está por detrás. Portanto, este conceito de pegar a imagem e transformá-la, no sentido em que há algo que está para além do que se vê, começou com uma fotografia simples e, a partir daí, tomou uma forma especifica, com uma identidade própria. Por sua vez, estas oito imagens funcionam todas em conjunto como se fossem uma instalação ou um objecto, apesar de serem imagens todas diferentes. Mas, é um objecto em si, e elas todas vivem da sua interactividade”. Ricardo Meireles acrescenta que quis distanciar-se da ideia da fotografia emoldurada na parede e centrar-se “no movimento de quem observa”.

“Nós podermos percorrer, andar à volta e visualizar e cada um capta à sua maneira o que vê”. As caixas de ‘dim sum’ significam a relação com Macau e com a maneira de Meireles observar a cidade.

António Mil-Homens já andava há algum tempo “a germinar a ideia de fazer qualquer coisa que mostrasse visualmente a confusão que é o centro de Macau”. O resultado é uma “visão perturbada”, “Troubled Vision”, ou uma série de imagens que tentam replicar o movimento das pessoas a circularem nas ruas de Macau. “O que procurei foi uma forma de tecnicamente mostrar essa confusão visual”, esclareceu.

O tema da exposição, “Visual Thinking”, surgiu com base no conceito de pensamento visual do professor de psicologia da arte Rudolf Arnheim, que “é muito abstracto”, admitiu Lúcia Lemos. “Eu não queria fotografia pela fotografia em si, eu queria fotografia que fosse artística, mas no sentido de trabalhar em cima do papel fotográfico ou de estragar essa imagem, pintá-la fisicamente, até poderiam usar o digital, mas que houvesse uma combinação de técnicas ligadas às artes visuais”, disse.