Polícia chinesa faz maior apreensão de sempre de 1,3 toneladas de cocaína

A polícia chinesa apreendeu 1,3 toneladas de cocaína proveniente da América do Sul, na maior apreensão desta droga alguma vez efetuada no país, anunciaram as autoridades. A polícia da cidade de Shenzhen deteve dez suspeitos, na sua maioria oriundos de Hong Kong, indicou o serviço de segurança pública da província de Guangdong. O inquérito começou no início de Julho de 2017.

As autoridades chinesas disseram que esta foi “a maior quantidade de cocaína a ser apreendida no país”. A droga é proveniente de um país da América do Sul não identificado e foi descarregada num porto da província.

De acordo com a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, a mercadoria apreendida tinha um valor de mercado de cerca de mil milhões de yuans.

A polícia não esclareceu se a droga se destinava ao mercado chinês ou a um país terceiro. O uso de cocaína é reduzido na China, comparativamente a outros estupefacientes.

De acordo com um relatório do governo chinês do ano passado, a China tem 2,5 milhões de toxicodependentes. Uma grande maioria consome drogas sintéticas (60%) e opiáceos (38%). A cocaína e a canábis representam apenas 1,4%.