Paragem do Terminal de Passageiros do Porto Exterior em funcionamento a partir de sábado

A partir do próximo sábado vai entrar em funcionamento a paragem do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior, que fica situada a 120 metros em relação à actual, no sentido da Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues. No total, 15 carreiras vão fazer escala nesta paragem: 3, 10A, 28A, 12, 1A, 3A, 10, 10B, 10X, 28B, 29, 32, 56, AP1 e N1A. Nas três primeiras, o ponto de entrada será a faixa interior e o ponto de saída mantém-se na zona de tomada e largada de passageiros de autocarros de turismo. Quanto à carreira 12, ambos os pontos de entrada e de saída são a faixa interior e, quanto às restantes linhas, será a faixa principal.

