Norte-coreanos controlam Benfica e ‘roubam’ cravos para Pyongyang

O Benfica de Macau perdeu ontem à noite frente ao 25 de Abril, por 2-0, em partida a contar para a fase de grupos da Taça AFC. Numa partida disputada em data histórica para Portugal e Coreia do Norte, foi o conjunto de Pyongyang a ser mais forte em todos os sectores, fazendo dois golos na primeira parte e gerindo o resultado nos segundos 45 minutos.

Pedro André Santos

A data inspirava a formação local de matriz portuguesa, mas o dia 25 de Abril é também uma referência para a Coreia do Norte por assinalar o aniversário da criação do Exército Popular Revolucionário. Ditou o sorteio da fase de grupos da Taça AFC que os dois emblemas se encontrassem precisamente nesse dia, mas a sorte voltou a sorrir ao 25 de Abril, clube que mais títulos conquistou na Coreia do Norte.

A partida arrancou com o Benfica de Macau a querer desde logo apagar a imagem deixada no jogo disputado em Pyongyang, onde perdeu por 8-0, mas, apesar da pressão dos encarnados, o conjunto norte-coreano cedo tomou as rédeas do jogo e, em apenas sete minutos (aos 24 e 31), fez dois golos, por intermédio de An Il-Born, e escreveu a história da partida. Nos segundos 45 minutos, o 25 de Abril limitou-se a gerir o resultado, numa segunda parte muito disputada no centro do terreno mas sem grandes oportunidades de golo.

Apesar da derrota, Bernardo Tavares mostrou-se satisfeito pela prestação dos seus atletas, considerando que o objectivo de deixar uma melhor imagem depois do confronto em Pyongyang foi alcançado. “Foi pena termos sofrido o golo da forma que foi, e eles logo a seguir fazem o segundo também da mesma forma. O Gil [Nguema] viu o cartão amarelo, levámos um golo, depois o penálti, acabou por condicionar o jogo porque se formos a analisar também criámos algumas situações, mas depois faltou também um bocadinho de sorte, ou o remate batia num adversário, ou o passe saía com força a mais, mas são estes pequenos detalhes que definem. Acho que é muito bom para nós usufruir desta competição, e claramente que a imagem ficou completamente mudada para melhor no meu entender”, referiu o técnico encarnado no final da partida.

Bernardo Tavares acrescentou ainda que irá agora procurar recuperar a equipa, lembrando que tem dois desafios de grau de dificuldade elevado em breve. “Temos um jogo importante no domingo, e depois na segunda-feira já estamos de partida para Taiwan. Alguns jogadores ainda continuam indisponíveis, outros condicionados. O Gil viu amarelo, por isso não pode ir, mas certamente que estarão onze dentro do campo e alguns no banco, e vamos tentar fazer o melhor possível”.

Fotografia: Eduardo Martins Fotografia: Eduardo Martins

Relativamente ao próximo jogo da Taça AFC, frente ao Hang Yuen, o treinador das ‘águias’ está confiante que poderá conseguir um bom resultado. “Se mantivermos esta atitude sem bola penso que podemos fazer uma surpresa lá, mas não quero estar a dizer que somos favoritos porque ganhámos aqui o jogo. A outra equipa é uma equipa agressiva e vai fazer tudo para nos ganhar. São onze contra onze, e espero que no final ganhe o Benfica”, concluiu.

Do lado da formação adversária, o técnico norte-coreano Yun Son referiu apenas que a equipa do Benfica “não é uma equipa fraca”, e que mostraram melhorias depois do confronto em Pyongyang “sobretudo a nível defensivo”.

Falta de apoio

No final da partida, o guarda-redes Batista era um dos jogadores mais inconformados, lamentando que a equipa não tivesse conseguido outro resultado. “Acho que lutámos e mostrámos o nosso valor, diferente daquilo que foi na Coreia do Norte, estávamos num mau dia, o futebol tem dessas coisas. Infelizmente não saímos com o resultado que queríamos, que era uma vitória ou um empate, mas estamos felizes com o nosso desempenho”, disse.

O guardião brasileiro deixou ainda algumas críticas às autoridades locais devido à falta de apoio à equipa. “Alguns jogadores necessitam de autorizações para comparecer aos jogos, e quem o pode fazer não faz a mínima força. Acho que deveriam ver isso com outros olhos porque o Benfica está a fazer o nome de Macau conhecido no futebol, e isso é importante para o desporto”, disse Batista.