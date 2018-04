Mais de 400 milhões de patacas concedidos pela Fundação Macau em seis meses

Num período de seis meses, a Fundação Macau concedeu 426,6 milhões de patacas em subsídios relacionados com os danos causados pela passagem do tufão Hato na cidade, em Agosto do ano passado. A instituição divulgou ontem que foram atribuídos a entidades e instituições privadas 150,1 milhões de patacas no primeiro trimestre deste ano, depois dos 276 milhões distribuídos no último trimestre de 2017. No total, o montante de subsídios atingiu quase os 400 milhões de patacas.

O subsídio de electricidade, que abrangeu 215,004 residências, ficou com a maior fatia: 75,2 milhões de patacas foram atribuídas no âmbito do “projecto de ajuda especial aos prejuízos causados pela passagem do tufão Hato”, e o pagamento foi feito “aos residentes que tinham outorgado o contrato tipo ‘residência’ com a Companhia de Electricidade de Macau”.

De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, no que toca a montantes mais elevados, seguiu-se como beneficiária a Fundação da Deusa de A-Má de Macau, que recolheu 25,575 milhões de patacas para “obras de restauração da Aldeia Cultural de A-Má”. O subsídio destinado à restauração residencial rondou o mesmo valor, tendo sido distribuídos 25,292 milhões de patacas a 3,452 requerentes.

Também os estabelecimentos de ensino superior foram apoiados pela instituição. O projecto de restauração e obras das instalações do Campus da Ilha verde da Universidade de São José, após a passagem do tufão, recebeu 13,638 milhões de patacas – atribuídos à Fundação Católica de Ensino Superior Universitário; e o projecto de melhoramento das instalações da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) ficou nos 10,372 milhões de patacas.

Dentro dos 399,962 milhões de patacas atribuídos pela Fundação Macau entre Janeiro e Fevereiro deste ano, à MUST foi ainda concedido um apoio financeiro único de 50 milhões de patacas – o mais elevado registado neste período – “para custear o plano de 2017/2018 da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), do Hospital Universitário, da Escola Internacional de Macau e da Faculdade das Ciências de Saúde da MUST”, indica o balancete.