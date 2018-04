Macau integra “Guia sobre Legislação Anti-corrupção”

“Guia sobre Legislação Anti-corrupção” é o mais recente livro que aborda questões relacionadas com corrupção partindo das perspectivas da legislação e jurisprudência em Portugal, Angola, Moçambique e Macau. A obra foi publicada pela rede MLGTS [Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados] Legal Circle, que engloba os escritórios MLGTS, ALC Advogados (Angola), a Henriques, Rocha & Associados (Moçambique) e a MdME (Macau).

De acordo com a publicação portuguesa Advocatus, o guia pretende ser de fácil leitura sobre as principais normas anti-corrupção nos países de língua portuguesa, sendo um dos objectivos do livro esclarecer sobre o crescimento do fenómeno de corrupção no âmbito preventivo e tendo em conta o seu impacto em matéria económica ou sancionatória.

Os autores de “Guia sobre Legislação Anti-corrupção”, que consideram que “a corrupção é um fenómeno global, de resposta global, que começa na prevenção local”, concluíram em linhas gerais que a legislação a que tiveram acesso para este trabalho de análise “não fica muito afastada de jurisdições de ponta nesta área”, refere a Advocatus. Por outro lado, é preciso considerar que “a mesma acção ou comportamento pode ser qualificado como corrupção pela legislação de um determinado país e não ser noutro”.

A obra, lançada pela MLGTS, aborda temas como a corrupção no sector público (se é punível nas várias legislações), o regime especial para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e a âmbito territorial das leis anti-corrupção de cada um dos países.