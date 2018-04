Hush!! arranca no domingo e promete 20 horas de música na praia de Hac Sá

O “Hush!! Concerto na Praia” arranca este fim-de-semana na praia de Hac Sá. Entre 29 de Abril e 1 de Maio, bandas de Macau, Japão, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Guangdong e Hong Kong vão actuar no “Palco Onda Musical” e no novo “Palco Summer Chill”. O festival relança este ano uma discoteca silenciosa, para ouvir música e dançar com auscultadores sem fios.

Cláudia Aranda

Os ritmos de jazz, bossa nova e afro-cubanos vão abrir o novo Palco Summer Chill do festival “Hush!! Concerto na Praia”. O concerto começa às 14 horas de domingo, 29 de Abril, nas areias de Hac Sá, em Coloane, com o registo instrumental de cordas, teclas, sopros e percussão tocados por seis músicos da Associação de Promoção de Jazz de Macau. A banda Strawberry Kingdom, de Macau, inaugura o Palco Onda Musical, às 13 horas de domingo.

O “HUSH!! Concerto na Praia” arranca este fim-de-semana, realizando-se entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio, ou seja, na praia de Hac Sá, com dois palcos, um principal e um secundário, centrado nas bandas e músicos locais.

Ainda no domingo, os músicos Eva Tana & Sin Wong, de Macau, vão partilhar por alguns momentos o palco com a banda liderada por Mars Lei, a Associação de Promoção de Jazz de Macau. “Cada grupo tem um ‘slot’ de tempo para tocar, uns 40 minutos, nós vamos introduzir diferentes estilos de jazz, como bossa nova, afro-cuban, e vamos trabalhar em cooperação com a cantora, Eva, porque ela canta também algum ‘jazz’, vamos tocar umas duas músicas com a Eva e o guitarrista dela no ‘slot’ dela”, adiantou Mars Lei, ao PONTO FINAL.

Este ano o festival de música lança, pela primeira vez, o Palco Summer Chill, e inaugura na praia de Hac Sá a “Hush!! Discoteca Silenciosa GEG”. A “silent disco” já existiu antes, na altura em que o evento se realizava no Centro Cultural de Macau, e é agora relançada com o patrocínio da Galaxy Entertainment Group (GEG). Assim sendo, nos dias 29 e 30 de Abril, entre as 18 e as 22 horas, o público vai poder ouvir música e dançar silenciosamente usando auscultadores sem fios.

Na noite do dia 30 de Abril, “Kill the Silence”, um festival de música experimental, que se realiza entre as regiões de Hong Kong e Macau, vai dar a conhecer sons inovadores combinados com elementos visuais.

“Hush!! Concerto na Praia” integra uma programação que inclui música electrónica, folclórica e música ‘a cappella’, com a duração de 20 horas entre as 13 e as 21h30, nos dias 29 de Abril e 1 de Maio, e entre as 19 e as 22 horas no dia 30 de Abril.

Os convidados de fora do território incluem Crossfaith, do Japão, Mary See the Future, de Taiwan, Life and Time, da Coreia do Sul, gif, de Singapura, Wu Tiao Ren, de Haifeng, Guangdong, GDJYB e Jason Kui, de Hong Kong, e Eva Tana & Maisha, de Yunan e Macau. Os artistas locais são as bandas Blademark, WhyOceans, Zenith, M7, Cancer Game, Ferdinand, Strawberry Kingdom, Seize the Throne, Serpent, Eva Tana & Sin Wong, Frog.W, Rachel & Judas Law (Macau e Hong Kong), Akitsugu Fukushima, Romeu, Bobby, Kay & Coolson, Water Singers, Lobo Ip e a Associação de Promoção de Jazz de Macau.

Esta edição do festival vai disponibilizar um ‘stand’ de venda de álbuns de música local, assim como um mercado de artesanato com produtos criativos e culturais, comidas e bebidas durante os três dias do festival.

Há, também, workshops de guitarra e beatbox. Jason Kui, um jovem guitarrista de Hong Kong, vai mostrar aos participantes as técnicas de tocar guitarra eléctrica, enquanto Sam Lau, artista de Hong Kong do grupo ‘a cappella’ “Yat Po Singers” vai partilhar num ‘workshop’ de ‘beatbox’ a sua experiência de ensino e aprendizagem de percussão e técnicas de canto ‘a cappella’.

O evento inclui, ainda, um concurso de vídeos curtos “Hush! 300 Segundos”. A entrada é livre para todos os eventos, informa a organização, a cargo do Instituto Cultural em cooperação com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água. O Hush!! foi lançado em 2005, no Centro Cultural de Macau, desde 2016 que se realiza em Hac Sá.