Democratas recolhem assinaturas contra reconhecimento mútuo de cartas de conduçāo

Os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San estiveram ontem na Rua do Campo a recolher assinaturas com o propósito de expressar a sua “oposiçāo ao reconhecimento mútuo de cartas de conduçāo”. Segundo adiantou Ng ao PONTO FINAL, em menos de duas horas conseguiram reunir mais de 530 assinaturas. Hoje, os democratas estarāo no Mercado Vermelho e amanhā no Mercado do Ian Hon, com o mesmo propósito, sem terem um objectivo definido para o número de assinaturas que pretendem recolher. Ng Kuok Cheong avançou a este jornal que hoje vai apresentar uma proposta de debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre este assunto e conta já com o apoio de Au Kam San. A questāo do reconhecimento mútuo das cartas de conduçāo entre Macau e a China continental tem suscitado algumas questōes junto da ala democrática da AL, após o Chefe do Executivo ter delegado poderes no secretário para os Transportes e Obras Públicas para celebrar este acordo com o Ministério da Segurança Pública da República Popular da China, na semana passada. Quando se deslocou ao hemiciclo, também na passada semana, Chui Sai On foi questionado por Au Kam San e Ng Kuok Cheong quanto a este assunto e acusado de ceder a pressōes políticas. C.V.N.

