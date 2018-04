Clientes acusam BNU de congelamento de contas sem aviso prévio

Três contas bancárias de clientes do Banco Nacional Ultramarino (BNU) terão sido recentemente canceladas sem aviso prévio. Dois dos casos dizem respeito à falta de actualização de dados e o terceiro deveu-se à não movimentação da conta durante um período de tempo. Em resposta ao PONTO FINAL, o banco declarou não ser obrigatório ter o consentimento do cliente e afirmou contactar “activamente” os clientes para os informar das disposições regulamentares.

Catarina Vila Nova

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) terá congelado recentemente três contas bancárias sem avisar previamente os seus clientes, apurou o PONTO FINAL. Num dos casos, Ana Cardoso contou a este jornal que, durante “três a quatro meses”, não realizou movimentos na conta conjunta com o marido e que, passado este tempo, quando tentou fazer um levantamento, esta tinha sido congelada. Nos outros dois casos – sendo um deles o dos pais de Ana Cardoso – o banco informou os clientes de que teriam que actualizar os dados e, por alegadamente não o terem feito, procedeu ao congelamento das suas contas. O PONTO FINAL contactou o BNU que declarou “não ser obrigatório que o cliente dê o consentimento” e que a instituição “não pode ignorar as disposições regulamentares”.

Segundo relatou Ana Cardoso, ela e o marido estiveram entre três a quatro meses sem realizar movimentos na conta da qual ambos são titulares. “Quando fui para levantar dinheiro não consegui e, como era uma conta conjunta, para remexer na conta eu tinha que ter a assinatura tanto minha como do meu marido”. A cliente alega não ter sido contactada pelo BNU e que apenas descobriu que a conta tinha sido congelada quando tentou realizar um levantamento. Para reverter a situação, ambos os titulares da conta tiveram que se deslocar ao banco, assinar um documento, levantar dinheiro e voltar a depositá-lo. O casal ficou sem saber de quanto em quanto tempo é que deveria movimentar a conta para evitar a repetição da situação.

No caso dos seus pais, conta Ana Cardoso que os progenitores receberam uma carta de aviso com um documento de actualização de dados que o seu pai teria que assinar e enviar para o banco. “O meu pai fez isso mas, mesmo assim, tem que ir com o BIR [ao banco] e assinar à frente deles”, disse, assegurando que os dados foram enviados a 20 de Março. Na carta remetida pelo BNU, a que o PONTO FINAL teve acesso, o banco explica que a necessidade de envio do formulário está relacionada com “efeitos de transferência de dados pessoais para a Caixa Geral de Depósitos”. “Caso o banco nāo receba a sua resposta, nāo poderemos prestar-lhe serviços bancários adicionais e teremos de proceder ao bloqueio da sua conta bancária a partir de 31 de Março de 2018”.

Também neste caso, a mãe de Ana Cardoso apenas ficou a saber que a conta tinha sido congelada quando tentou ontem fazer um levantamento e não conseguiu. “Não fazemos a mínima ideia [de quando a conta foi congelada] porque não fomos avisadas, mas deve ter sido recentemente, porque o cartão de levantamento deixa logo de funcionar. Só por aí é que a minha mãe ficou a saber”. Segundo explicou a cliente, apenas foi pedido ao seu pai para actualizar os dados, uma vez que só a sua mãe movimenta a conta, apesar de ambos serem os titulares.

Este caso é semelhante a um outro de que o PONTO FINAL teve conhecimento. Neste, um dos dois titulares da conta também soube que a mesma tinha sido cancelada quando tentou levantar dinheiro e não conseguiu. Em causa estaria também um pedido de actualização de dados da conta.

Numa resposta enviada por-email ao PONTO FINAL, o BNU explica que o congelamento de contas por falta de actualização de dados “é o resultado de certas medidas que o banco implementou de forma a cumprir com as disposições regulamentares aplicáveis, tais como a actualização da informação do cliente e a supervisão”. A resposta continua com o banco a assegurar que tem “activamente contactado os seus clientes e explicado a importância de observar as disposições regulamentares”. Porém, nos três casos de que o PONTO FINAL teve conhecimento, os clientes não foram informados previamente do congelamento das suas contas.

O banco afirma ainda que “não pode ignorar um requerimento regulatório e irá progressivamente descontinuar a relação comercial com clientes que não forneçam o seu consentimento com o propósito de uma supervisão consolidada”. O PONTO FINAL procurou também saber quantas contas bancárias foram canceladas devido à falta de actualização de dados desde o início do ano, e em que circunstâncias é que o BNU procede ao cancelamento das contas, não tendo obtido resposta a estas perguntas. Na sua resposta, o banco alega estar a seguir “certas disposições regulamentares”, sem, contudo, especificar quais são.