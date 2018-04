China quer proibir fardas do exército invasor japonês

A China quer proibir as fardas utilizadas pelo exército japonês na invasão do país durante a Segunda Guerra Mundial, noticiou ontem o jornal China Daily. Tais acções “danificam a dignidade do Estado, ferem os sentimentos das pessoas e criam um efeito negativo na sociedade”, disse o vice-presidente do comité constitucional e legislativo do Congresso Nacional Popular, Hu Keming, citado pelo jornal.

O Congresso Nacional Popular vai apresentar a lei, que pretende ainda alargar a protecção à honra dos heróis e mártires de guerra, após vários incidentes causados por pessoas que vestiram os trajes japoneses, de forma humorística.

A lei estabelece ainda penas para aqueles que insultam heróis e mártires, título geralmente dado ao exército chinês durante a guerra contra o Japão, ou em conflitos posteriores, como a Guerra da Coreia (1950-53), ou no conflito com a Índia (1962) ou com o Vietname (1979).

Em Fevereiro passado, dois jovens chineses foram detidos na cidade oriental de Nanjing por vestirem uniformes dos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial e posteriormente terem publicado fotografias nas redes sociais. O massacre de Nanjing, antiga capital da China, é um dos episódios mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial.

Segundo Pequim, cerca de 300.000 pessoas foram assassinadas pelo Exército japonês, durante as seis semanas a seguir à chegada das tropas nipónicas, em 13 de Dezembro de 1937, à cidade de Nanjing, que foi saqueada e destruída.