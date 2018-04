China insta Macau a elevar capacidade de gestão e a promover desenvolvimento

O vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng elogiou o trabalho desenvolvido por Macau no princípio “Um País, Dois Sistemas” e instou o Governo a “elevar a capacidade de gestão da equipa e a promover o desenvolvimento” do território. Han Zheng recebeu, esta semana, em Pequim, os principais titulares de cargos públicos de Macau, numa visita dedicada a formações.

À margem dos encontros, a secretária para a Administração e Justiça, Sonia Chan, apresentou as “quatro exigências” do vice-primeiro ministro chinês, no sentido de elevar a “capacidade de gestão da equipa e promover o desenvolvimento de Macau”, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

O vice-primeiro-ministro reforçou que o Governo deve continuar a executar integralmente a Lei Básica e o princípio “Um País, Dois Sistemas”, ao mesmo tempo que sublinhou a necessidade de respeitar “o sistema socialista, implementado pelas instituições chinesas”. “Macau deve defender a unidade e a soberania do País, bem como os interesses de desenvolvimento e a segurança nacionais”, referiu.

Han indicou que Macau deve integrar “o quadro geral de desenvolvimento nacional”, participar na construção da iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para “avançar para um novo patamar económico”, sem esquecer “o bem-estar e a satisfação dos residentes de Macau”, ouvindo a população.

Durante os encontros, Han Zheng sublinhou o trabalho desenvolvido pelo Governo desde 20 de Dezembro de 1999, quando Macau passou a ser uma Região Administrativa Especial da China, sob o princípio “Um País, Dois Sistemas”, após ter estado sob administração portuguesa.

“Desde o regresso de Macau à pátria, a implementação do princípio ‘um país, dois sistemas’ alcançou um sucesso reconhecido universalmente”, considerou. De acordo com Han, “foi concretizado de forma eficaz o poder integral de governação do Governo central” no território e, ao mesmo tempo, “continuou a ser assegurada a autonomia” da RAEM.