Chen Kaige, realizador chinês, nomeado presidente do júri do IFFAM

Chen Kaige, cineasta chinês vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 1993, foi escolhido para ser o próximo presidente do júri do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), avançou ontem a Hollywood Reporter. Segundo escreve a revista dedicada à indústria do entretenimento, Kaige é conhecido por ter sido o único realizador chinês a ter vencido o prémio Palma de Ouro do Festival de Cannes, com o filme “Farewell My Concubine”. A sua última película foi uma co-produção China-Japão, lançada no último ano, intitulada “The Legend of the Cat Demon”.

Citado pela Hollywood Reporter, Mike Goodridge, director artístico do IFFAM, disse ser “uma grande honra” que Chen Kaige tenha aceite ser o presidente do júri da terceira edição do festival, que irá acontecer de 8 a 14 de Dezembro. “Com uma filmografia de 35 anos, que se estende desde ‘Yellow Earth’ até ao vertiginosamente espectacular ‘Legend of the Demon Cat’, no ano passado, ele foi o pioneiro de uma nova era no cinema chinês nos anos de 1980 e 1990 e continua a desafiar-se a si próprio hoje em dia, com a mesma energia, ambição e comando do meio através de muitos e diferentes géneros”, disse o também crítico e produtor de cinema.

Mike Goodridge anunciou também novidades para a programação deste ano do festival. Naquela que será a sua terceira edição, o IFFAM irá ter uma secção dedicada ao “New Chinese Cinema”, com quatro a seis filmes, que a equipa de programação considera serem os melhores em língua chinesa deste ano, e também uma vertente de cinema familiar com “For All the Family”. No final da última edição do festival, Helena de Senna Fernandes, presidente da Comissão Organizadora do evento, adiantou que, este ano, poderia ser incluída “um secção para a Ásia ou uma secção para os países de língua portuguesa”. C.V.N.