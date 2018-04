Apoio do IAS ultrapassou os 400 milhões de patacas no último trimestre de 2017

O Instituto de Acção Social (IAS) atribuiu apoios financeiros de 402,9 milhões de patacas a particulares e a entidades particulares no 4º trimestre de 2017, um aumento de quase 100 milhões de patacas face ao 3º trimestre do mesmo ano. Entre os beneficiados estão creches, associações que trabalham com cidadãos portadores de deficiência, centros comunitários, lares de idosos e entidades como a Cruz Vermelha ou a Cáritas. Entre a lista de beneficiados destaca-se, por exemplo, o montante atribuído ao Centro do Serviço de Fornecimento Temporário de Alimentos da Cáritas: mais de 6,3 milhões de patacas foram aplicadas no centro que presta apoio alimentar aos mais necessitados em Macau. Grande parte do montante foi gasto em despesas de alimentos. A Cruz Vermelha de Macau recebeu um apoio financeiro total de quase 11 milhões de patacas no quarto trimestre do ano passado.

