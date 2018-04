Submarino não tripulado da China submetido a segundo teste

O último submarino não tripulado da China, Qianlong III, completou uma jornada de 156,8 quilómetros durante o seu segundo mergulho no Mar do Sul da China, estabelecendo um recorde nacional para a mais longa viagem de uma embarcação subaquática, segundo um dos cientistas responsáveis pelo projecto.

O submarino deu início à sua viagem mergulhando até cerca de 3.850 metros de profundidade no sábado. Após cerca de 43 horas, na noite de domingo, terminou a sua jornada e foi recolhido por tripulantes a bordo do navio de pesquisa chinês Dayang Yihao, segundo Xu Yijun, vice-engenheiro-chefe da embarcação.

O objectivo era que passassem pelo menos 30 horas a dois nós e fosse abrangida uma distância de 60 milhas náuticas, ou 111 quilómetros. “O resultado final do teste foi óptimo”, disse Xu.

As vantagens do Qianlong III em relação aos seus antecessores – mais economia energética e maior poder de propulsão – são responsáveis pelos “excelentes resultados”, acrescentou.

O Qianlong III, com capacidade de atingir uma profundidade de 4.500 metros, completou o seu primeiro mergulho no Mar do Sul da China na sexta-feira. O primeiro mergulho durou cerca de nove horas e atingiu uma profundidade de cerca de 3.900 metros. O submarino tem 3,5 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e pesa 1,5 toneladas métricas.

O aparelho está equipado com câmaras e sensores de alta definição, sistemas de sonar para evasão de obstáculos, lemes totalmente rotativos e propulsores adicionais para mudanças de direcção mais velozes.