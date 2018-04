Serviços de Saúde alertam residentes para não viajarem com crianças para zonas com casos de sarampo

O crescente número de casos de pessoas infectadas com sarampo em regiões vizinhas de Macau levou os Serviços de Saúde a deixarem um aviso à população: não viajem com crianças para zonas onde existe a doença.

Os Serviços de Saúde afirmaram ontem que “não vão administrar vacinas a bebés com menos de um ano de idade devido a uma eventual viagem” e aconselham os pais “a evitar viagens com bebés que não tenham concluído o processo de vacina contra o sarampo” para zonas onde existe a doença “altamente contagiosa”.

“Dado que o Sudeste da Ásia, Sul da Ásia e Ásia Central são regiões com epidemias graves de sarampo, havendo ainda registo de casos eventuais no interior da China, do surto de sarampo em Okinawa, Japão e na região de Taiwan também estarem constantemente a surgir novos casos, bem como o facto de Macau receber um elevado número de turistas, os Serviços de Saúde apelam aos residentes que tomem precauções para evitar o risco de contágio”, referem os Serviços de Saúde em comunicado.

O organismo lista um conjunto de precauções a ter: as crianças que vão viver para o exterior devem administrar a vacina de acordo com as recomendações da autoridade de saúde dessa região ou país; as crianças entre os 12 e os 18 meses de idade devem ser vacinadas; e que as crianças com idades compreendidas entre um e 17 anos e mulheres em idade fértil devem administrar a segunda dose da vacina se ainda não o fizeram.

Os Serviços de Saúde explicam que os efeitos da vacina contra o sarampo são reduzidos quando os bebés têm menos de um ano de idade, não são imediatos e são necessárias, pelo menos, duas semanas para que seja garantida a imunidade.

O organismo considera as directrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), indicando que “a eficácia clínica da 1ª dose da vacina em bebés com menos de 9 meses ou entre 9 e 11 meses de idade apenas atinge 72%-77% da eficácia. A eficácia clínica para protecção do sarampo da mesma 1ª dose da vacina MMR em bebés após o primeiro aniversário aumenta para 93% e com duas doses em determinado intervalo passa para 97%”.

A par das recomendações da OMS, a prática e a experiência de países e regiões onde o sarampo tem sido controlado servem de exemplo para os Serviços de Saúde. O organismo local recorda que elaborou o processo de vacinação contra o sarampo em Macau e que “as crianças são sujeitas à vacinação contra o sarampo com uma dose aos 12 meses e outra aos 18 meses de idade, o que permite uma protecção permanente para as crianças que tenham concluído completamente o processo de vacinação”.

A suspensão da vacinação de mais uma dose para os bebés com nove meses deve-se ao facto de que “em Macau não existe risco de epidemia”. A autoridade de saúde local, dirigida por Lei Chin Ion, aponta também que, “em geral, a maioria dos residentes de Macau com idade superior a 25 anos foi exposta ao vírus de sarampo e tem imunidade”. Recorde-se que Macau obteve a acreditação da erradicação do sarampo da OMS em 2014.

O alerta do organismo justifica-se com o actual surto de sarampo em Okinawa, Japão, e aos constantes casos locais e importados que têm surgido na região de Taiwan – que têm sido noticiados desde meados do mês de Março.