Residentes de Macau fora dos planos de expansão do WeChat Pay

A directora-geral de Operações das Actividades no Exterior do WeChat Pay confirmou ontem ao PONTO FINAL que não está nos planos da empresa a expansão dos serviços aos residentes de Macau. Para utilizar esta ferramenta, os utilizadores devem ter uma conta bancária no interior da China, pelo que a mesma responsável reiterou a continuação da aposta em Macau nos turistas do continente.

Catarina Vila Nova

O WeChat Pay continua sem ter um plano de expansão dos seus serviços de pagamento electrónico aos residentes de Macau. A informação foi ontem avançada ao PONTO FINAL por Grace Yin, directora-geral de Operações das Actividades no Exterior do WeChat Pay, que afirmou que a aposta da empresa vai continuar a ser nos turistas do interior da China. A ferramenta de pagamentos móveis está disponível em Macau há cinco meses e, segundo números divulgados por Grace Yin a este jornal, actualmente mais de dez mil comerciantes utilizam este serviço.

“Ainda estamos à procura da oportunidade. Nós sabemos que muitas empresas locais já usam a carteira local [MacauPay] e como somos uma empresa do interior da China não conhecemos muito bem os residentes de Macau. Por isso, queremos continuar a concentrar-nos no mercado dos turistas e, quando tivermos comerciantes e utilizadores suficientes, vamos pensar o que fazer”, afirmou Grace Yin. Questionada sobre o porquê deste serviço não estar ainda disponível aos residentes de Macau, a mesma responsável remeteu a resposta para o “plano de toda a empresa”. “Neste momento, não temos nenhum plano [de expandir o serviço aos locais]”.

Tai Kin Ip, director da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), falou ontem num “aumento significativo” das lojas que aceitam pagamentos electrónicos nos últimos três meses. Durante o encontro com os jornalistas, que antecedeu a conferência sobre o “WeChat Pay Aberto ao Exterior”, o dirigente referiu que, na sequência do Festival da Promoção do Comércio Electrónico, foi registado um aumento na ordem dos 40% na instalação destes terminais, destinados também aos serviços Alipay e MacauPay. “Nos últimos três meses já instalamos mais de 2.900 máquinas e ainda estamos a receber requerimentos. Quase oito mil máquinas já estão montadas”, afirmou.

Durante o Festival da Promoção do Comércio Electrónico, que decorreu de Dezembro a Fevereiro, a DSE lançou um programa de subsídios no valor de mil patacas, destinado a apoiar as pequenas e médias empresas na instalação de terminais de pagamento electrónicos. Sem avançar com o número total de pedidos de apoio apresentados, Tai Kin Ip afirmou que este valor foi inferior ao esperado. Isto porque, segundo explicou o director da DSE, os parceiros locais do WeChat Pay oferecem este serviço gratuitamente.

Segundo disse Grace Yin a este jornal, no ano passado, após o Ano Novo Chinês, o WeChat Pay registou seis milhões de utilizadores activos. Este ano, pela mesma altura, este número subiu para os oito milhões. De acordo com números oficiais, em 2017, mais de 20 milhões de turistas do interior da China visitaram Macau.

PLATAFORMA SEMELHANTE À UBER COM MAIS DE TRÊS MIL UTILIZADORES NUM MÊS

A Macau Wang Taxi, uma aplicação de táxis inserida no WeChat, com apenas um mês de funcionamento tinha já 3.300 utilizadores e 310 taxistas registados. De acordo com a DSE, este é o “primeiro caso do sector de transportes de Macau que aceita pagamento móvel”. Segundo explicou ontem Raymond Ip, gerente de desenvolvimento da empresa, durante o mesmo encontro com os jornalistas, para utilizar este serviço não é preciso descarregar uma outra aplicação, uma vez que esta se encontra inserida no WeChat. Contudo, uma vez que o WeChat Pay pode apenas ser utilizado com acesso a uma conta bancária na China continental, os residentes de Macau terão que pagar as suas viagens em numerário.

Questionado pelos jornalistas quanto à legalidade do serviço prestado, Raymond Ip assegurou que as operações são legais, uma vez que este serviço conta com taxistas e veículos com licença do Governo. O mesmo responsável disse ainda esperar que, até ao final do próximo mês, a empresa contasse com cerca de 300 táxis a disponibilizar este serviço.