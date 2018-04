Pequim quer pôr combate ao terrorismo na agenda asiática

O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, afirmou ontem, em Pequim, que o combate ao terrorismo vai dominar os trabalhos do grupo dos Estados da Ásia Central.

A Organização para a Cooperação de Xangai (OCX) deve ser “uma força de paz”, disse Wei Fenghe, perante os oito homólogos dos países que integram o grupo. Também os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo estiveram reunidos em Pequim.

A cimeira de chefes de Estado dos países-membros da OCX está prevista para Junho, em Qingdao.

“A cooperação entre os Ministérios da Defesa da organização tem representado uma contribuição importante para manter a paz na região e no mundo”, sublinhou.

No encontro, vai ser também debatida a questão do mar do Sul da China, onde Pequim está a consolidar rapidamente as suas pretensões territoriais através da construção de bases militares em ilhas artificiais.

A China tem encorajado os países da Ásia central a desempenharem um maior papel nas questões regionais, no âmbito da OCX, que integra também Rússia, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Paquistão.

Além de intensificar a cooperação na segurança, a China tem canalizado investimentos económicos significativos na Ásia Central, um centro importante na iniciativa “Um Faixa, Uma Rota”.

Anunciada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a iniciativa “Faixa económica da rota da seda e a Rota da seda marítima do século XXI”, mais conhecida como “uma Faixa, uma Rota”, está avaliada em 900 mil milhões de dólares e visa reactivar as antigas vias comerciais entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e Sudeste Asiático.

Pequim procura também desempenhar um papel mais importante no futuro político do Afeganistão, tendo apoiado o início de conversações entre os talibãs e Cabul.