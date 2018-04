“O 25 de Abril faz-me lembrar que já podemos ser livres”

Os alunos da Escola Portuguesa de Macau (EPM) contaram ao PONTO FINAL o que pensam sobre o 25 de Abril. Ontem agitaram-se cravos vermelhos e os estudantes do 4º ano entoaram o hino português e “Somos Livres”, numa antecipação das celebrações do 25 de Abril, que hoje se comemora. O dia da Revolução foi também contado aos alunos numa palestra liderada pelo antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, João Soares, e Manuel Geraldes, militar do 25 de Abril, que participou na ocupação dos estúdios de televisão da RTP.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

À pergunta, “o que sabes sobre o 25 de Abril”, o pequeno Eduardo, de 10 anos, aluno do 4º ano da Escola Portuguesa de Macau (EPM), responde sem hesitações: “Liberdade, cravos, o Salazar… foi-se”, diz deixando cair os braços. E, “o que é que isso trouxe aos portugueses?”: “Felicidade, já não havia tortura, já não tinham que sofrer”, prossegue, abrindo os braços num enlace.

Eduardo fez parte do grupo de alunos do 4º ano que ontem, na EPM, agitaram cravos vermelhos e cantaram o hino português e “Somos Livres”, tema conhecido por “A Gaivota Voava, Voava”.

Depois da celebração, sentados à mesma mesa na cantina da escola, Martim e Daniela, ambos de nove anos, que também integraram o grupo das comemorações, querem contribuir para a conversa. Para Daniela, a data significa “o fim da ditadura”. “O 25 de Abril faz-me lembrar que nós já podemos ser livres e que já não temos as regras tão rigorosas como tínhamos antigamente”, afirma a menina nascida em Macau. Sentado ao lado de Daniela, Martim acrescenta que “o 25 de Abril faz lembrar que Salazar morreu”.

Ontem, alunos, professores e convidados agitaram cravos vermelhos, entoaram o hino e a “canção da Gaivota”, tudo para “comemorar a democracia e a liberdade”, explica Lourenço, de 10 anos, que, com Melissa, juntam-se ao debate. Lourenço acrescenta que “se não houvesse democracia e liberdade não podíamos sair de Portugal, não podíamos falar, sobre as coisas que quiséssemos, não podíamos dar a nossa opinião”. Ao contrário dos outros meninos com quem o PONTO FINAL foi contactando, que ouviram falar do 25 de Abril sobretudo na escola e nas aulas, Lourenço conta que o pai já lhe havia contado a história: “Ele diz que foi neste dia que Portugal começou a votar para Presidente”. O aluno acrescenta que “há pessoas que não gostam do 25 de Abril, porque, dizem, começou a haver assaltos a partir daí, mas eu não acredito”, sublinha.

Os alunos do 4º ano acrescentaram uma nota “comovente” à palestra que teve lugar num auditório preenchido com estudantes mais velhos, comentou ao PONTO FINAL o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, João Soares, que esteve na EPM para contar o 25 de Abril a alunos e professores. O antigo Ministro da Cultura português, filho e neto de famílias que se destacaram no combate à ditadura, marcou presença acompanhado por Manuel Geraldes, coronel na reserva e militar do 25 de Abril, que participou na ocupação dos estúdios de televisão da RTP, na madrugada do dia da Revolução.

A revolução é uma lição que Portugal deu ao mundo

Aos alunos da EPM, João Soares contou que viveu o dia da Revolução na redacção do jornal República, na Rua da Misericórdia, em Lisboa, onde se localizava o jornal vespertino, que se opunha ao regime. No Bairro Alto estavam também os serviços de censura, pois era ali que se concentravam os jornais na época. Soares andou também pela Rua António Maria Cardoso, morada da sede da PIDE, não muito longe do quartel da GNR no Carmo, onde a 25 de Abril de 1974 o capitão Salgueiro Maia negociou com Marcello Caetano o fim do regime. Assim que saiu o “primeiro braçado de jornais da rotativa”, o jornal que não tinha ido à censura ao contrário dos outros, por decisão “corajosa” da administração, que poderia ter ido toda presa se a revolução tivesse falhado, Soares e outros foram distribuí-los para o largo do Carmo.

“Foi uma revolução pacífica, um golpe militar onde não houve praticamente um morto, (…) e isso é uma grande lição que Portugal deu ao mundo e, sobretudo, que os militares profissionais deram ao mundo, porque fizeram uma revolução em nome de valores democráticos. Começa por ser por razões corporativas, mas em nome dos valores democráticos entregaram o poder aos civis e sem nenhuma espécie de sangue a correr nas ruas e isto é uma grande lição para o mundo que foi seguida depois na Espanha na Grécia e no leste da Europa”, afirmou.

Manuel Geraldes era um jovem alferes quando na madrugada de 25 de Abril de 1974 participou na tomada dos estúdios de televisão da RTP, na altura na Alameda das Linhas de Torres, no Lumiar, sob o comando do capitão Teófilo da Silva Bento. “Começámos a nossa operação depois de ouvidas as duas canções, que serviam de código, uma era ‘E depois do adeus’, que significava ‘vamos avançar’, e a outra ‘Grândola, Vila Morena’, que significava ‘já não podemos recuar’”, contou o actual coronel na reserva. “Prendemos um oficial de dia que era considerado como sendo do regime e que hoje é uma figura pública, e daí partimos para acordar os rapazes, que já estavam a dormir, rapazes simples sem grande cultura, que tinham a quarta classe que nos perguntavam o que íamos fazer. E a nossa resposta dos oficiais que tínhamos sido encarregados de os acordar era: ‘Vamos fazer um golpe de Estado, vamos acabar com este regime e estabelecer outro’. Não tivemos nenhuma recusa, uma única dúvida, de tal maneira que nos permitiu às 2h30 termos as tropas preparadas para sair para ir ocupar a televisão”, disse o coronel à plateia da EPM.

Ditadura: Sistema judicial arbitrário e o risco de voltar a ser usado

Filho de Maria Barroso e de Mário Soares, que foi primeiro-ministro e Presidente da República Portuguesa, e um dos fundadores do Partido Socialista, João Soares falou da mãe que descreveu como uma “personalidade particularmente interessante”. “A minha mãe é, em termos de afirmação de igualdade de género uma precursora nessa matéria. Sendo mulher e profundamente apaixonada até ao fim da sua vida pelo meu pai, foi uma mulher que existiu enquanto tal sem ser só a mulher do Mário Soares”.

João Soares falou das prisões sucessivas dos avós, de ambos lados da família, do pai e de muitos outros militantes pela liberdade, para explicar a arbitrariedade do sistema judicial da altura, alertando para os riscos de sistemas idênticos poderem voltar a ser postos em prática. “Como sabem, o sistema de justiça em Portugal nessa altura era muito ‘sui generis’, isto é, também para perceber a importância do 25 de Abril, as pessoas eram condenadas em tribunais especiais (…). Ainda ontem falámos nisso a propósito de alguma evolução legislativa que tem acontecido na China nesta matéria, e há riscos de sistemas semelhantes poderem ser aplicados”, afirmou.

O também antigo deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu explicou que “os tribunais que julgavam os crimes de natureza política eram tribunais especiais, havia um tribunal que se chamava ‘tribunal plenário’ que era constituído por juízes que eram escolhidos pela polícia política, a PIDE, que aplicavam penas muito pesadas”. Além disso, existia um regime que podia ser aplicado infinitamente. “A um condenado era aplicada uma pena de 3 ou 5 anos e no final da pena a polícia política tinha a possibilidade de prolongar a pena utilizando o tal regime de medidas de sistema de segurança sem ter que passar por um tribunal”.

A mais longa ditadura na Europa

João Soares sublinhou que o regime em Portugal foi “a mais longa ditadura de direita ou extrema direita na Europa, que começa com o golpe militar de 28 de Maio de 1926”. A ditadura foi bastante dura e “a partir de 1960, 1961, estávamos a viver uma guerra colonial”, disse.

Do ponto de vista militar, prosseguiu João Soares, “os portugueses conseguiram um verdadeiro prodígio”, porque “conseguimos com uma população reduzida manter, durante 14 anos, três frentes de guerra (Moçambique, Angola e Guiné Bissau) a uma distância considerável do território metropolitano que era Portugal e manter à volta de 250 mil homens em armas dos três ramos das forças armadas”. Mas, a partir de certa altura, “a situação tornou-se completamente insustentável, os recursos nacionais consagrados à defesa chegaram a 40 por cento do orçamento de Estado”.

O 25 de Abril “parte deste quadro geral, de miséria, de ditadura, de opressão e de uma fadiga profunda dos militares profissionais”, destacou o militante do Partido Socialista.

“Os militares fartaram-se, e por razões que começaram por ser corporativas, e isto é uma provocação a Manuel Geraldes”, desafiou João Soares. “Nas forças armadas zangaram-se com a ditadura. Por outro lado foram ganhando valores democráticos e no convívio com os milicianos, que vinham sobretudo das universidades. As universidades eram um alfobre de revolucionários, nós éramos todos revolucionários e tínhamos a noção de que a ditadura tinha que acabar”.

Golpe de Estado votado entre militares

No Verão de 1973, Manuel Geraldes ainda era aluno da Academia Militar e, conta, “foi nessa altura que aconteceu um pequeno evento que o Dr. João Soares apelidou como a razão de os militares se terem revoltado e eu, permita-me fazer uma correcção, digo, não foi a razão, mas foi um pretexto para a união entre os militares,”, disse, em resposta à provocação de João Soares.

“Em 1 de Dezembro dá-se um acontecimento extremamente importante e foi esse o primeiro evento em que eu participei que foi a reunião de Beja, que resulta da congregação de oficiais que se juntaram. Na altura estivemos lá 170 e tal oficiais, onde fomos confrontados com razões corporativas e de ordem política e foi colocada à votação dos presentes na altura, se os oficiais que estavam reunidos queriam fazer um diálogo pacífico corporativo com o regime. Houve três hipóteses, se se fazia uma coisa pacífica, uma coisa concertada com o Governo, se a par das reivindicações profissionais também se fariam reivindicações políticas, ou se se fazia um golpe de Estado e a hipótese vencedora com mais de 60 por cento foi um golpe de Estado. Estava lançado, estávamos no dia 1 de Dezembro e o 25 de Abril aconteceu quatro meses depois”, relatou Manuel Geraldes.

João Soares salientou “o génio estratégico da montagem de uma equipa relativamente pequena e que tem como principal figura Otelo Saraiva de Carvalho, que fizeram uma coisa absolutamente fantástica, que foi tomar o poder”.

Em Portugal, a liberdade e a democracia estão sólidas

Ao PONTO FINAL João Soares contrariou a eventualidade da memória do 25 de Abril poder estar a desvanecer-se. “Não me parece que haja esquecimento, devo dizer-lhe que até achei muito comovente numa escola fisicamente tão longe do nosso território nacional se fizesse uma evocação tão comovente do 25 de Abril como aquela que se fez aqui em Macau. Isso tocou-me muito do ponto de vista afectivo e naquela que é a minha admiração profunda pelo trabalho das escolas portuguesas fora de Portugal , como é caso da Escola Portuguesa de Macau”.

João Soares assegurou ainda que, “em Portugal, a liberdade e a democracia estão sólidas e não correm riscos substanciais”. Bem pelo contrário, “nesse plano continuamos a ser um exemplo para o mundo desde o 25 de Abril de 1974, com todos os percalços que são naturais num processo democrático como aquele que nós passámos. Mas, acho que esses valores estão absolutamente garantidos, quem me dera que pudéssemos dizer o mesmo noutros pontos do mundo”, afirmou.

No final, faltou o tempo para os estudantes fazerem as perguntas que João Soares lhes deu oportunidade de colocarem. Mas, essa impossibilidade não afectou Sebastião, de 17 anos, aluno do 11º ano, que disse ao PONTO FINAL ter aprendido bastante. “Aprendi muito sobre a história do João Soares e do Manuel Geraldes e sobre o que aconteceu no 25 de Abril, nesse dia”, afirma. “Por exemplo, saber que o Mário Soares foi preso acho que foi algo interessante e novo que eu não sabia, acho que aquele dia transformou o nosso país, Portugal”, acrescentou Sebastião.