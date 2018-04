Movimento migratório é “uma oportunidade para a Europa”, defende Isabel Pires de Lima

Isabel Pires de Lima, antiga ministra da Cultura portuguesa, defendeu ontem que o actual movimento migratório que o mundo vive “é uma oportunidade para a Europa”. “Transporta diversidade cultural, versões alternativas da vida, narrativas outras de interpretação do mundo que podem estimular até pela distância”, declarou a professora emérita da Universidade do Porto, na comunicação que marcou o encerramento do ciclo “Diálogos Contemporâneos”, organizado nos últimos dois dias pelo Instituto Politécnico de Macau.

“O entendimento global não passa pelo velho mas limitador sonho de um esperanto que, nos nossos dias, tem o nome de língua inglesa e formula um crescimento económico a partir do consumo exponencial”, afirmou a especialista em Literatura Moderna e Contemporânea. Para a também antiga deputada à Assembleia da República, este entendimento global passa pela “exercitação do espírito crítico, pela educação para a diferença, pela relativização das nossas certezas” e, também, “pela possibilidade de negação da nossa experiência através do contacto com a experiência do outro diferente de nós”.

Questionada sobre os planos de apoio à Cultura, que motivaram manifestações nas últimas semanas em Portugal, a ex-ministra do sector considerou que o "orçamento para a cultura continua a ser ridículo, o adjectivo não pode ser senão esse". "Não há nenhuma mudança de filosofia deste Governo relativamente a todos os anteriores no que diz respeito à valorização da cultura", frisou. Pires de Lima defendeu, no entanto, que "este ou qualquer outro ministro [da Cultura] não tem nada a ver com os resultados do concurso, uma vez que se limita a nomear um júri que depois faz a selecção e distribui o dinheiro".