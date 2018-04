Macau Legend vai investir até 500 milhões no Laos

A Macau Legend vai investir entre 300 e 500 milhões de dólares norte-americanos em “vários projectos” no Laos, avançou o portal noticioso GGRAsia. A empresa, que já opera o casino Savan Resorts naquele país, afirmou que “a variação [dos valores de investimento] é um alvo para o possível investimento no Laos em diversos projectos e por vários anos”. “O nosso foco inicial é expandir o actual resort integrado em Savannakhet, Savan Resorts, bem como o aeroporto local em Savannakhet. Estamos em discussões activas com o Governo [do Laos]”, disse um porta-voz da Macau Legend, citado pelo GGRAsia. A empresa dirigida por David Chow havia mencionado, em 2016, que o novo resort poderia vir a ter dois campos de golfe, 600 quartos de hotel, vilas, spa e piscinas, centro comercial, espaço de exposições, um jardim botânico e instalações de turismo. De acordo com o mesmo portal, a Macau Legend não confirmou se a proposta para um novo resort inclui um casino.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...