Li Zhaoyu apresenta pintura a tinta-da-china no Centro UNESCO

O Centro UNESCO de Macau acolhe, entre amanhã e a próxima segunda-feira, a exposição “Encanto e Saudades da Terra Natal – Pinturas a Tinta Chinesa de Li Zhaoyu” que integra mais de 50 pinturas de Li Zhaoyu. O artista contemporâneo de Fujian é também académico visitante sénior da Academia Chinesa de Artes. As obras de arte de Li Zhaoyu já foram apresentadas “em grandes exposições de nível igual e superior ao provincial” e arrecadaram vários prémios. Zhaoyu tem também artigos sobre o seu trabalho em publicações reconhecidas e foi convidado a participar em exposições de intercâmbio em Singapura e noutros países. As suas obras fazem parte de colecções privadas nacionais e estrangeiras. A exposição tem como fim “promover o desenvolvimento da cultura e das artes tradicionais da China, bem como os intercâmbios culturais e artísticos entre Macau e o interior da China [e] revitalizar o ambiente cultural local”, explica a Fundação Macau, que organiza a mostra com a Associação de Artistas da Província de Fujian, em comunicado. “Encanto e Saudades da Terra Natal – Pinturas a Tinta Chinesa de Li Zhaoyu” apresenta-se ao público entre as 10 e as 19 horas, na Sala de Exposição e na Sala Multifuncional do Centro UNESCO de Macau. A entrada é gratuita.

