Lançada primeira versão electrónica do cartão da segurança social

O Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social da China lançou, no decorrer da cimeira da China Digital, em Fuzhou, a primeira versão electrónica do cartão da segurança social.

Cada cartão electrónico tem um cartão físico correspondente, podendo ser usado em todo o país, de acordo com um oficial de informação do referido ministério, citado pelo Diário do Povo Online.

Os cartões electrónicos podem proporcionar um leque de serviços, incluindo ser utilizado como cartão de identificação, e o registo de informação pode ser usado nas consultas de informação, seguro e pagamento médicos, acrescentou o ministério.

Segundo estatísticas oficiais, até o fim de Março, a China tinha 1,12 mil milhões de utilizadores de cartões de segurança social, correspondente a 80,6% da população nacional.