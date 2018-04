GPDP: Agentes da PSP proibidos de filmar templos, igrejas e hospitais

A utilização das novas câmaras de gravação por parte de agentes da Polícia de Segurança Política (PSP) vai ser proibida em locais como templos ou igrejas. De acordo com um parecer emitido pelo Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP) e avançado ontem pela Rádio Macau, o novo sistema de vigilância deve ser reduzido ao mínimo, caso contrário será considerado excessivo, e apenas em situações específicas relacionadas com distúrbios à ordem pública.

O documento, agora divulgado em língua portuguesa, aponta que os aparelhos de gravação podem ser utilizados em três situações, nomeadamente de perturbação ocorrida ou previsível da ordem e tranquilidade públicas da sociedade, agressão actual ou que venha a acontecer contra a pessoa ou património público ou privado, e as câmaras só podem ser activadas no local onde for praticado ou preparado o crime.

O parecer indica que o sistema não pode ser utilizado para a gravação do policiamento normal das ruas e está proibida a gravação em casas de banho, vestiários, templos, igrejas ou hospitais. Os agentes são obrigados a usar uniforme quando utilizam a câmara e poderão, se necessário, ter de apresentar um cartão de identificação. O aviso sobre o início e término das filmagens também é obrigatório.

Os dados serão mantidos durante um período de sete dias de forma a que as autoridades verifiquem se podem ou não servir de prova em investigações criminais. O parecer do GPDP determina que, no caso de as gravações servirem investigações criminais, os dados podem ser preservados até à conclusão do prazo do inquérito nos processos. Os indivíduos filmados têm o direito a aceder às gravações.