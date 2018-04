Canceladas 6.698 matrículas nos três primeiros meses do ano

A Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) cancelou um total de 6.698 matrículas por falta do pagamento do imposto de circulação entre os meses de Janeiro e Março deste ano. O organismo alerta que, após a realização da hasta pública dos veículos revertidos à RAEM, os proprietários continuarão em dívida para com o Governo, que continuará a aplicar juros de mora. Num comunicado divulgado ontem, a DSAT avançou também que, dos 819 veículos removidos em conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública durante o ano passado por falta de pagamento do imposto de circulação, cerca de 60% dos proprietários desses veículos já levantaram as viaturas ou cancelaram a matrícula. “De acordo com a lei vigente, todos os veículos em falta com o pagamento do imposto de circulação, ou os veículos cuja matrícula tenha sido cancelada mas que ainda se encontram estacionados na via pública, serão removidos logo que detectados”, refere o comunicado da DSAT, recordando ainda que “a remoção desses veículos implica, aos proprietários, o pagamento de uma multa e taxas administrativas correspondentes” e que “será acumulada a taxa diária de depósito do veículo”.

