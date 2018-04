Benfica inspira-se na história de David contra Golias para defrontar o 25 de Abril

O Benfica de Macau recebe hoje os norte-coreanos do 25 de Abril, em partida a contar para a fase de grupos da Taça AFC. Depois da pesada derrota em Pyongyang, por 8-0, as “águias” procuram deixar nova imagem, inspirando-se na história de David contra Golias para conquistar os três pontos.

Pedro André Santos

As aspirações do Benfica de Macau na Taça AFC poderão ficar já hoje definidas no encontro entre as “águias” do território e o 25 de Abril, equipa que lidera o grupo apenas com vitórias. Os encarnados sofreram uma pesada derrota em Pyongyang, por 8-0, e querem deixar uma imagem diferente perante os seus adeptos, podendo uma vitória relançar a formação local na competição.

“Acima de tudo é tentar dar outra imagem, apesar de todos os condicionalismos o que vai ficar para a história não é quem foi, e como foi a nossa ida lá [Pyongyang], o que vai ficar para a história é que perdemos 8-0. O que queremos é dar outra imagem, infelizmente a equipa não está na máxima força como nós gostaríamos, temos vários jogadores lesionados”, referiu Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O treinador do Benfica de Macau lamenta não poder ter o plantel na máxima força para defrontar o 25 de Abril, mas garante que a estratégia do clube tem sempre “o objectivo de ganhar”, apesar das dificuldades esperadas. “É um bocadinho a história de David contra o Golias, nós somos o David e eles o Golias. Nós nem temos departamento médico, não temos as condições que eles têm, com 30 jogadores profissionais, e nesta competição paga-se caro. Enquanto que na liga de Macau podemos ter um ou outro erro e a equipa adversária não faz golo, a eles [25 de Abril] basta ter meia oportunidade que fazem golo porque têm jogadores do meio-campo para a frente muito fortes”, acrescentou.

Filipe Duarte, Vítor Almeida, Amâncio Goitia, Edgar, Cuco e Nicholas Torrão são alguns dos nomes que constam no boletim clínico dos encarnados, não se sabendo ainda se irão recuperar para a partida de hoje. No entanto, e apesar de se perspectivarem algumas alterações dos jogadores a nível de posicionamento para colmatar eventuais ausências, tal não demove a equipa dos seus objectivos. “Todos nós temos um sonho, agora também sou muito realista. Tem que ser feito jogo a jogo, e primeiro é tentar tirar o maior partido deste jogo, e tirar o maior partido é tentar ganhar”, atirou.

Bernardo Tavares garantiu ainda que irá apresentar uma equipa motivada para procurar os três pontos, destacando a ajuda do público para conseguir atingir esse objectivo. “É muito importante, até os próprios jogadores, e eu inclusive, estamos algo ansiosos com a perspectiva de haver uma boa casa, era importante eles também sentirem que as pessoas estão com eles. Há aqui jogadores que fazem um sacrifício enorme para poderem ajudar o Benfica, e as pessoas que só vêem o resultado não têm noção. Uma coisa é sermos profissionais, outra coisa é sermos semi-profissionais ou ‘amadores’ mas com espírito profissional, e é isso que estamos a tentar fazer”, concluiu.

A partida entre o Benfica de Macau e o 25 de Abril está agendada para as 20 horas de hoje, no Estádio da Taipa.