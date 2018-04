Abertas inscrições para expositores na Feira de emprego para jovens

As inscrições para a participação de expositores de empresas e instituições na Feira de emprego para jovens 2018 terminam no dia 4 de Maio. O evento decorre nos dias 21 e 22 de Julho no Cotai Expo no Venetian Macao e tem como objectivo disponibilizar informações actualizadas sobre o mercado de trabalho. O espaço e as infraestruturas para a exposição são disponibilizadas pelas entidades organizadoras – Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau e Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau –, sendo que as inscrições podem ser feitas através da página electrónica da feira (em http://www.youthcareerexpo.org.mo). Durante o evento “haverá informações sobre ofertas de emprego de empresas e instituições e informações sobre estágios, serviços de consulta sobre o planeamento de carreiras, e ainda informações sobre diferentes tipos de formação contínua para aperfeiçoamento e sobre empresas da Grande Baía e estágios no interior da China”, revela o Governo, em comunicado.

