26 milhões de patacas em actividades de férias de Verão

Um orçamento à volta de 26 milhões de patacas será aplicado nas actividades de férias de Verão deste ano. De acordo com a Rádio Macau, 14,18 milhões de patacas destinam-se às actividades organizadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e outros 12 milhões às actividades do Instituto de Desporto.

“Este ano a DSEJ vai investir cerca de 14,18 milhões para continuar a realizar dez modalidades de actividades culturais e recreativas, disponibilizando um total de 354 actividades, 1132 turmas e 32.407 vagas”, explicou Kong Chi Meng, sub-director da DSEJ, citado pela emissora em língua portuguesa. Kong Chi Meng disse existir “um aumento no número de actividades culturais e recreativas, turmas e vagas disponibilizadas para este ano em comparação com o ano anterior, com um total de 95 novas actividades culturais e recreativas e um aumento de mais de quatro mil vagas”.

Uma visita às cidades da Grande Baía também integra os planos previstos para este ano, bem como uma viagem cultural em Xian, que Kong Chi Meng explicou, segundo a Rádio Macau, que “permitirá aos jovens visitar as cidades ao longo do percurso de ‘Uma faixa, uma Rota’ e experimentar a cultura local, a fim de ter uma boa preparação o mais cedo possível e ficar a conhecer como aproveitar as oportunidades emergentes do desenvolvimento do país”.

Quanto ao desporto, o chefe de departamento de desenvolvimento desportivo do Instituto do Desporto, Chao Kuok Wai, revelou que há mais de 57 mil vagas e um conjunto de 13 novas modalidades, entre as quais hóquei em patins, Wing Chu e campismo de cordas. As inscrições nas actividades de férias arrancam hoje e podem ser feitas na internet.