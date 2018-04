Wong Ka Long, Eric Fok e Cai Guo Jie, três artistas de Macau em Florença

A Macau Visual Art Student Zone vai levar a Itália três artistas locais, Wong Ka Long, Eric Fok e Cai Guo Jie, para mostrarem 48 trabalhos numa exposição colectiva intitulada “The Impossible Black Tulip”. Os trabalhos inspiram-se no primeiro mapa-mundo chinês desenhado pelo missionário e cartógrafo Matteo Ricci. As obras vão estar expostas em Le Murate, de 3 de Maio a 3 de Junho.

Livia Dubon Bohlig é a curadora italiana da exposição, que junta os artistas Wong Ka Long, Eric Fok e Cai Guo Jie numa exposição colectiva intitulada “The Impossible Black Tulip”. Um total de 48 obras vão ser mostrada no centro de arte cultural contemporânea de Florença, Le Murate. Estão previstos também uma série de ‘workshops’

O título da exposição “The Impossible Black Tulip” está relacionado com o mais antigo mapa-mundo chinês, desenhado em estilo europeu, diz um comunicado dos promotores do evento. “Mapas e identidades têm uma ligação profunda. Enquanto visualização crucial das fronteiras nacionais, o mapeamento tem sido ligado à identidade nacional desde os primórdios do nacionalismo moderno.

No entanto, “este mapa, criado a partir de uma combinação entre Oriente e Ocidente, incorpora conceitos actuais de identidade”, diz a nota informativa.

Os mapas impressos na China, a pedido do Imperador Wanli por volta de 1602, foram desenhados pelo missionário italiano Matteo Ricci, juntamente com Zhong Wentao e o tradutor Li Zhizao. Chamava-se “Impossible Black Tulip” pela sua “raridade, importância e exotismo”.

Inspirada pela relatividade da cartografia acentuada neste mapa, esta exposição pretende explorar “a zona cinzenta entre o que é chinês e o que é europeu, reconhecendo as continuidades e rupturas entre as duas culturas, a fim de desafiar ideias de exotismo e do ‘outro’”

A este respeito, o projecto de Wong Ka Long “é emblemático”. O artista, que nasceu no território, “foi criado dentro do ambiente cultural que quer ver Macau como emblema de hibridismo”. Após a entrega do território por Portugal à China, “a identidade de Macau representa uma reapropriação da imagem colonial divulgada pela administração portuguesa desde a década de 1980”. Wong inspirou-se na mudança de Macau assim como no incidente 12-3 para criar “The Love from the West”. A data refere-se aos motins do “1,2,3”, como ficou conhecido um dos episódios mais tensos da história de Macau do século XX, em referência à data de 3 de Dezembro (12/3) de 1966. A obra é composta por 25 capacetes originais, com cravos desenhados, o símbolo da revolução de Abril de 1974, em Portugal.

O trabalho de Eric Fok analisa o antigo território de Macau. “O Oriente e o Ocidente estão entrelaçados; a cidade está ligada ao seu estilo de vida moderno e horizonte, mas tem séculos de herança em camadas”. Fok parece responder inserindo os edifícios modernos num mapa antigo, como uma nova dimensão no espaço-tempo. “A cartografia melancólica de Fok coloca mundos especulativos alternativos, tornando o mundo ficcional e real, o Oriente e o Ocidente, passados ​​e presentes, inseparáveis”, diz a nota.

O trabalho conceptual e performativo de Guo Jie Cai questiona a ideia de “pertença” relacionado com o conceito de propriedade. O artista está ligado à literatura, começando com Deleuze e Guattari (1972), que vêem nas sociedades capitalistas a imposição de valores abstractos do mercado contra necessidades mais concretas.

A exposição vai estar aberta ao público no espaço cultural Le Murate, de 3 de Maio a 3 de Junho.

C.A.