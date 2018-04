Universidade Cidade de Macau aposta na área de Finanças

A Universidade Cidade de Macau vai disponibilizar cursos de mestrado e de doutoramento em Finanças. A informação foi avançada ontem num despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que indica que a área científica dos cursos é de Gestão. O doutoramento terá a duração de três anos, sendo as línguas veiculares a chinesa e inglesa, e a “obtenção do grau de doutor está condicionada à elaboração, crítica e defesa de uma dissertação original especialmente escrita para o efeito”. Quanto ao mestrado, prolonga-se por dois anos, terá as mesmas línguas veiculares que o curso de doutoramento e é ministrado mediante aulas presenciais. O plano de estudos de ambos os cursos já foi aprovado, mas ainda não foi avançada data para o seu arranque. A Universidade Cidade de Macau já integra cursos de mestrado e doutoramento em Administração.

