UNESCO: Não basta classificar o património, é preciso preservá-lo

António Sampaio da Nóvoa, embaixador de Portugal na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) afirmou ontem que, “na área da cultura, a UNESCO está relativamente centrada, as questões do património da humanidade, tanto material como imaterial, os programas sobre o património e sobre a memória do mundo são programas sobre os quais a UNESCO parece que encontrou uma direcção mais ou menos clara”.

Em todo o caso, disse: “Julgo que é preciso melhorar, aprofundar esse programas, ter a capacidade de perceber que quando se classifica como património um bem é preciso preservá-lo, não basta classificá-lo, é preciso que ao longos dos anos seja preservado, qualificado. Essa, julgo eu, é a grande vantagem da UNESCO, que tem uma marca que é muito forte, toda a gente quer ter a UNESCO como marca do seu património”, disse.

Para Sampaio da Nóvoa, haver sítios classificados como património da humanidade pela UNESCO submetidos a polémicas e a um escrutínio público é uma realidade que deve ser vista “pela positiva” – afirmou, preferindo não comentar directamente sobre Macau e dando como exemplo Portugal.

“Haver activistas, organizações nacionais e internacionais, que fazem esse escrutínio público é, a meu ver, muito importante e é essencial para que determinados bens não se degradem e não sejam de abandonados e fruto de intervenções que o descaracterizem, seja do ponto de vista arquitectónico, cultural, do ambiente social. Creio que num certo sentido, classificar um determinada lugar é submetê-lo ao escrutínio público, vejo isso como um aspecto muito positivo e não como um aspecto negativo”.

Sampaio da Nóvoa referiu que, em todo o caso, “é preciso equilíbrios”. “Preservar um centro histórico de uma cidade não é mantê-lo tal e qual como estava há um século ou dois, as cidades são organismo vivos, são coisas vibrantes e os bens têm que ter futuro. Mas, tem que ser feito com cuidado”, sublinhou. C.A.