SMG conduzem exercício para reforçar capacidades de resposta a emergência

O exercício compreensivo dos sistemas de emergência, realizado na semana passada como preparação para a época de tufões, “foi bem sucedido e atingiu o objectivo previsto”, afirmou a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). A actividade incluiu testes a cortes de energia e interrupções na rede de telecomunicação. No dia 19, foi conduzida uma simulação de falha na rede de telecomunicação e a interrupção de recepção e transmissão de dados do sistema das estações de vigilância, ao mesmo tempo que os SMG deram início a um plano de contingência, em que se incluíram o envio de informações através de faxes e equipamentos de comunicação móvel, “de modo a manter a disseminação de informações meteorológicas”, explicou o organismo em comunicado. Já no dia 20, foi simulado o corte de energia e “os SMG utilizaram um USP e um gerador móvel para manter a estabilidade do sistema de disseminação de informação”. No exercício também participou a Companhia de Electricidade de Macau, cuja colaboração os SMG justificam com o objectivo de “aumentar as competências de contingências de ambas as partes”.

