Serviços de Saúde negam que turistas de Taiwan tenham sido infectados com sarampo em Macau

“A possibilidade de terem sido contagiados na RAEM é rara” e “é muito provável que estes cidadãos tenham contraído o sarampo no aeroporto de Taiwan”. Assim reagiram os Serviços de Saúde às informações que têm circulado e que afirmam que dois residentes de Taiwan foram infectados com a doença em Macau e que, posteriormente, um desses indivíduos terá transmitido a doença a outros residentes do arquipélago.

No início deste mês, os Serviços de Saúde foram notificados pelo Departamento de Controlo de Doenças de Taiwan que esses dois turistas de Taiwan, no dia 17 de Março, tinham estado em Macau viajando através do Aeroporto Internacional de Taoyuan. Após o regresso a Taiwan foi-lhes diagnosticado sarampo, “motivo pelo qual foram considerados dois casos importados alegadamente devido a uma possível infecção em Macau”.

“Os Serviços de Saúde da RAEM têm prestado a máxima atenção a este assunto e desde o início de Abril que estão a realizar uma investigação epidemiológica. Essa investigação já permitiu verificar que essas duas pessoas, infectadas, não se conhecem, nem foram turistas do mesmo grupo de viagem”, lê-se num comunicado dos Serviços de Saúde, que aponta que os seus lugares no voo entre Taiwan e Macau, operado pela Tigerair Taiwan, no dia 17 de Março, “são adjacentes” e “não foi registado a bordo nenhum residente de Macau”.

Os Serviços de Saúde referem ainda que informações disponibilizadas no passado dia 21 revelaram que um dos infectados é enfermeiro, tendo causado a transmissão da doença a um colega e a um utente. Por outro lado, também no dia 17 de Março e na mesma companhia aérea, outro residente de Taiwan com incidência de sarampo voou entre Macau e Okinawa, Japão, tendo causado “a transmissão da doença a 13 pessoas, incluindo vários tripulantes de cabine e residentes de Taiwan”. Ainda no mesmo dia, duas pessoas que viajaram à Tailândia num outro voo da mesma companhia “também foram considerados casos importados”.