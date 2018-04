Serviços de Saúde lançam programa de avaliação de saúde de idosos

Os Serviços de Saúde vão lançar, no final deste mês, o Programa de Avaliação de Saúde de Idoso com o objectivo de que “os idosos compreendam os factores que influenciam a sua saúde, quer no âmbito físico, quer mental”. A medida será concretizada através de uma avaliação organizada e conjunta que permita antecipar e detectar riscos potenciais para a saúde.

Os destinatários do programa são pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, portadoras de BIR, que não possuam registo de consulta externa de cuidados de saúde nos últimos anos. A adesão ao programa é voluntária e gratuita e a marcação pode ser feita nos Centros de Saúde.

A avaliação de saúde será realizada nos Centros de Saúde e no Posto de Saúde para Idosos e inclui três componentes: avaliação conjunta, promoção de saúde e encaminhamento de pacientes. No caso da avaliação conjunta, esta inclui a avaliação relativa à área da medicina e de enfermagem, sendo efectuados exame físico na consulta externa de geriatria, teste laboratorial, exame de dentes na consulta externa de estomatologia e orientação de cuidados de saúde oral; prestado aconselhamento de saúde presencial e avaliação geral de saúde; e feitos a medição da pressão arterial, glicemia, altura, peso, índice de massa corporal (BMI) e vacinação.

A promoção de saúde será realizada através de workshop “relativo aos conhecimentos de saúde e às actividades físicas para elaborar um plano de acção para melhorar a saúde de idosos”, indicam os Serviços de Saúde. Já o encaminhamento de pacientes para os serviços adequados será feito tendo em consideração o resultado clínico da avaliação de saúde.

De acordo com um comunicado do organismo, com este programa será possível “efectuar o diagnóstico e tratamento de forma precoce, fortalecendo a gestão de saúde e aumentando a qualidade de vida das pessoas idosas”.